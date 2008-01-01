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Новости Общество | 14 октября 2019 | 21:45
В Даугавпилсе обсуждают сквер имени первого директора завода химволокна
Даугавпилсское самоуправление планирует в следующем году создать в микрорайоне Химии новый сквер. Он расположится на внутридворовой территории на пересечении улиц Инженеру, Зелинского и Архитекту, сообщил Rus.Lsm.lv старший эксперт по вопросам проектов Даугавпилсской городской думы Артем Махлин.
— Планировалось, что работы начнутся уже в этом году, — рассказал А. Махлин. — Но не хватило денег, поэтому перенесли на более поздние сроки. Первоначально предполагалось дать этой новой зеленой зоне имя химика Николая Зелинского, есть уже улица Зелинского, но потом родилась идея назвать сквер в честь первого директора завода химического волокна, почетного даугавпилчанина Алексея Ивановича Дробязко. Начат сбор подписей за присвоение имени Дробязко, пока подписались 50 человек, сбор продолжается.
Микрорайон Химия возник в начале 60-х годов прошлого века из-за строительства завода химического волокна (ЗХВ) — предприятия союзного значения с многотысчным коллективом. До завода здесь находился песчаный пустырь, так называемая «даугавпилсская пустыня». Улицам дали имена выдающихся химиков — Менделеева, Бутлерова, Зелинского. Понятно, что никакого отношения к Даугавпилсу эти ученые не имели. В начале 1990-х ЗХВ прекратил свое существование.
У истоков создания завода и в период становления ЗХВ стоял Алексей Дробязко (1906-2006), уже имевший до приезда в Даугавпилс большой опыт руководителя. Дробязко прожил сто лет и остался в памяти многих как профессионал высочайшего уровня и очень достойный человек.
«Самое главное — чтобы сквер построили. А против имени Дробязко, надеюсь, депутаты возражать не станут», — заключил А. Махлин.
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