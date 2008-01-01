В продажу поступили билеты на юбилейный концерт в честь 20-летия МУЗЫКАЛЬНОГО БАНКА

Новости Культура | 14 октября 2019 | 18:23

С понедельника, 14 октября, с 9.00 часов во всех торговых местах “Biļešu Paradīze” начинается продажа билетов на заключительное шоу и генеральную репетицию в честь 20-летнего юбилея «Музыкального Банка», которое состоится 1 февраля 2020 года.

Уже во второй раз заключительное мероприятие опроса самых лучших песен в стиле поп и рок «Музыкальный Банк» с участием полюбившихся латвийских музыкантов и непосредственным участием в финальном голосовании пройдет в Даугавпилсе.

«Заключительный концерт «Музыкального Банка» уникален – на протяжении всего года слушатели, активно следя за «Музыкальным Банком» на Латвийском Радио 2 и участвуя в голосовании, сами могут определять артистов, которые поднимутся на сцену в заключительном шоу. Поэтому я призываю всех активно голосовать и убедиться в том, чтобы в финал вышли лучшие из лучших. Мы со своей стороны сделаем все, чтобы концерт в честь 20-летнего юбилея «Музыкального Банка» стал грандиозным», - обещает главный редактор контента Латвийского Радио 2 Каспар Мауриньш.

«Церемония награждения и на следующий год будет динамично великолепна в визуальном плане и впечатляюще музыкальна, как это и должно быть на 20-летие. В течение последнего года «Музыкального Банка» мы получили много комплиментов и от музыкантов, и от технической и творческой команды о гостеприимстве Даугавпилса, с особым акцентом на отличной организации, чувстве дома и положительной энергии, пронизывающей зрителей в зале. И в этот раз продолжим удивлять зрителей новыми визуально-техническими решениями как в сценографии, видеопроекции, игре света и лазера, так и, разумеется, в объединении лучших отечественных солистов и групп в одном месте, чтобы мы все достойно отпраздновали 20 лет «Музыкального Банка»! – рассказывает исполнительный продюсер «Музыкального Банка» Айгар Динсбергс.

«Музыкальный Банк» - это радио-шоу Латвийского Радио 2, в котором каждый год по голосованию слушателей определяются самые важные и любимые отечественные песни. В эфире Латвийского Радио 2 «Музыкальный Банк» звучит три раза в неделю – по вторникам и четвергам в 14:05 и по субботам в 12:00. Благодаря голосованию участников на сайте www.muzikalabanka.lv на протяжении всего года выявляются самые популярные песни недели, месяца и года в жанре поп и рок. Первый этап голосования большого финала, в котором примут участие 25 популярнейших песен по опросам 2019 года, стартует 2 января 2020 года, а с 16 января свой голос можно будет отдать за 15 финальных песен, которые привезут и на заключительную церемонию в Даугавпилс.

Каждый год опрос «Музыкального Банка» завершается грандиозной церемонией награждения с участием авторов и исполнителей песен, чьи работы были оценены выше всех радиослушателями и членами жюри. В прошлом году самого высокого титула удостоилась песня “Ogles” в исполнении группы «Prāta Vētra». В первую тройку вошли также Дон и Озолс с композицией “Salauzta sirds” и Таутумейтас с песней “Sadziedami”.

Благодаря финансовой поддержке города Даугавпилс заключительная церемония «Музыкального Банка» уже во второй раз пройдет в Даугавпилсском Олимпийском центре 1 февраля 2020 года. Билеты на церемонию награждения и генеральную репетицию можно приобрести в торговых местах “Biļešu Paradīze”.

Продюсер мероприятия – Латвийское Радио, исполнительный продюсер – Айгар Динсбергс.

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