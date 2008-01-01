В осенние каникулы приглашаем в Даугавпилс

Новости Культура | 14 октября 2019 | 18:21

Приближаются осенние каникулы и Даугавпилсский краеведческий и художественный музей вместе с Даугавпилсскиь центром гончарного искусства приглашают школьников познакомиться с историей Даугавпилса, а также принять участие в интерактивных программах и смастерклассах.

Даугавпилсский краеведческий и художественный музей – один из старейших и крупнейших музеев Латгалии. Постоянная экспозиция музея предлагает посетителям узнать больше о Даугавпилсе и крае в разные исторические периоды. Музей предлагает и художественные выставки, которые регулярно обновляются. Вы можете ознакомиться с экспозицией музея, посетив тематические экскурсии. Группы посетителей в сопровождении музейных гидов имеют возможность изучить Даугавпилсский исторический центр, улицу Ригас, Динабургскую крепость, Церковную гору, а также совершить экскурсию по городу на трамвае.

Что-бы облегчить изучение истории, музейные специалисты предлагают школьникам и студентам тематические лекции. Ученики могут активно участвовать в различных интерактивных программах, приобретая новые навыки. Уже с 15 октября в Даугавпилсском краеведческом и художественном музее доступна новая интерактивная программа под названием «История старой фотографии», где ученики смогут узнать, какая техника для фотографии использовалась 150 лет назад, и научиться создавать фотографии без камеры.

Более подробную информацию о предложении музея и платных услугах можно получить на сайте www.dnmm.lv. Вы можете подать заявку на экскурсии, лекции и участие в интерактивных программах по телефону. 654 24155, 20203713 или по электронной почте gunta.locmele@daugavpils.lv.

Даугавпилсский центр гончарного искусства – один из самых выдающихся объектов творческого туризма в Даугавпилсе. Здесь проходят мастер-классы профессиональных керамистов, где каждый может освоить традиционные ремесленные навыки. В Центре гончарного искусства регулярно проводятся различные выставки. Уже с 18 октября в центре будет открыта выставка латгальских художников «Резолюция». Выставка объединяет работы даугавпилских и других латгальских художников в разных техниках и жанрах.

В Центре гончарного искусства можно посмотреть постоянную выставку керамики и наблюдать, как мастера демонстрируют гончарные навыки каждую среду с 12.00 до 14.00. По четвергам с 16.00 до 18.00 проводятся мастер-классы по керамике для детей и взрослых. Даугавпилсский центр гончарного искусства открыт со среды по воскресенье. Вы можете подать заявку на экскурсии и принять участие в семинарах по телефону 654 25302. Более подробную информацию о предложении центра можно получить на сайте www.dnmm.lv.

Гунта Лочмеле

Даугавпилсский краеведческий и художественный музей

gunta.locmele@daugavpils.lv

20203713; 26114003

Daugavpils

