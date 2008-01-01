Точка зрения
14 октября
Международный день стандартизации
Именины:
Вилхелмине, Минна / Александр, Вера, Григорий
Гороскоп на день
Рыбы
19 февраля
- 20 марта
То, что вчера еще казалось абсолютно нереальным, сегодня может стать действительностью. Надо лишь приложить к этому минимальные усилия.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 7 .. 9 C
- Утро
- 13 .. 15 C
- День
- 17 .. 19 C
- Вечер
- 12 .. 14 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1043 ()
|GBP
|0.8752 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|70.8034 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе
Популярные статьи
На этой неделе в Даугавпилсском театре – премьера абсурдного спектакля «Человек из Подольска»
5 октября в Даугавпилсском театре состоится премьера спектакля «Человек из Подольска» в режиссуре Ге ...
2. День железнодорожника на ЛРЗ отпраздновали вместе
3. Вдоль реки Резекне построили пешеходную улицу с подсветкой
4. Выдвинута инициатива установить в Даугавпилсе памятник стране {2}
5. Латгальский кооператив поставил на поток экспорт овец
6. Viktorija Travel делает лучшее предложение
7. Мастера-кукольники с мировыми именами собрались в Прейли
8. С 1 апреля Latvenergo восстанавливает "Стартовый тариф"
9. Даугавпилсские волейболистки в Белоруссии завоевали «серебро»
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Культура | 14 октября 2019 | 18:21
В осенние каникулы приглашаем в Даугавпилс
Приближаются осенние каникулы и Даугавпилсский краеведческий и художественный музей вместе с Даугавпилсскиь центром гончарного искусства приглашают школьников познакомиться с историей Даугавпилса, а также принять участие в интерактивных программах и смастерклассах.
Даугавпилсский краеведческий и художественный музей – один из старейших и крупнейших музеев Латгалии. Постоянная экспозиция музея предлагает посетителям узнать больше о Даугавпилсе и крае в разные исторические периоды. Музей предлагает и художественные выставки, которые регулярно обновляются. Вы можете ознакомиться с экспозицией музея, посетив тематические экскурсии. Группы посетителей в сопровождении музейных гидов имеют возможность изучить Даугавпилсский исторический центр, улицу Ригас, Динабургскую крепость, Церковную гору, а также совершить экскурсию по городу на трамвае.
Что-бы облегчить изучение истории, музейные специалисты предлагают школьникам и студентам тематические лекции. Ученики могут активно участвовать в различных интерактивных программах, приобретая новые навыки. Уже с 15 октября в Даугавпилсском краеведческом и художественном музее доступна новая интерактивная программа под названием «История старой фотографии», где ученики смогут узнать, какая техника для фотографии использовалась 150 лет назад, и научиться создавать фотографии без камеры.
Более подробную информацию о предложении музея и платных услугах можно получить на сайте www.dnmm.lv. Вы можете подать заявку на экскурсии, лекции и участие в интерактивных программах по телефону. 654 24155, 20203713 или по электронной почте gunta.locmele@daugavpils.lv.
Даугавпилсский центр гончарного искусства – один из самых выдающихся объектов творческого туризма в Даугавпилсе. Здесь проходят мастер-классы профессиональных керамистов, где каждый может освоить традиционные ремесленные навыки. В Центре гончарного искусства регулярно проводятся различные выставки. Уже с 18 октября в центре будет открыта выставка латгальских художников «Резолюция». Выставка объединяет работы даугавпилских и других латгальских художников в разных техниках и жанрах.
В Центре гончарного искусства можно посмотреть постоянную выставку керамики и наблюдать, как мастера демонстрируют гончарные навыки каждую среду с 12.00 до 14.00. По четвергам с 16.00 до 18.00 проводятся мастер-классы по керамике для детей и взрослых. Даугавпилсский центр гончарного искусства открыт со среды по воскресенье. Вы можете подать заявку на экскурсии и принять участие в семинарах по телефону 654 25302. Более подробную информацию о предложении центра можно получить на сайте www.dnmm.lv.
Гунта Лочмеле
Даугавпилсский краеведческий и художественный музей
gunta.locmele@daugavpils.lv
20203713; 26114003
Добавить комментарий