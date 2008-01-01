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Новости Общество | 14 октября 2019 | 18:20

Предприятие «Daugavpils Ūdens» отпраздновало свое 130-летие

В минувшую пятницу, 11 октября, SIA «Daugavpils Ūdens» отпраздновало свой юбилей – 130 лет с момента создания предприятия. На это дружеское и теплое мероприятие были приглашены все бывшие сотрудники и руководители водоканала, почетные ветераны труда, а также руководство города в лице председателя думы Андрея Элксниньша и исполнительного директора самоуправления Игоря Алексеева.

Многие бывшие и нынешние работники «Daugavpils Ūdens» посвятили предприятию не одно десятилетие своей жизни. Среди тех, в честь кого звучали торжественные речи, были и те, кто отработал здесь по 30, 40 и даже 50 лет. Руководство городской думы и предприятия вручило им памятные грамоты и подарки, а также поблагодарило их за добросовестную и отверженную работу.

Сами пенсионеры были искренне рады встретиться со своими бывшими коллегами, вспомнить как приятные, так и сложные моменты истории водоканала.

В ходе торжественного мероприятия чествовали не только почетных работников, но вспоминали и партнеров из Литвы, Финляндии (Тампере) и других стран, без которых была бы невозможна реализация многих ключевых для города проектов. В совокупности все это и делает команду «Daugavpils Ūdens» такой успешной, ведь благодаря слаженной работе и постоянной модернизации водоканала, жители Даугавпилса могут пользоваться лучшей крановой водой в Латвии.

SIA «Daugavpils Ūdens» желает всем своим ветеранам и нынешним работникам крепкого здоровья и удачи во всех их начинаниях.

Сюжет подготовил Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.

Daugavpils
 

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