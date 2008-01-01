Точка зрения
14 октября
Международный день стандартизации
Именины:
Вилхелмине, Минна / Александр, Вера, Григорий
Гороскоп на день
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Для того, чтобы повезло в игре, не обязательно быть невезучим в любви. Не стоит считать, что на вашу долю по определению должны доставаться только неприятности. Сегодняшний день должен убедить вас в обратном.
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Новости Латвия | 14 октября 2019 | 18:18
Понедельник, 14 октября: тепло и ветрено
Сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Утром на севере страны ожидаются интенсивные осадки.
Ожидается южный ветер 6-12 м/с, порывами до 18 м/с, а в Курземе до 22 м/с. Температура воздуха — +14…+19 градусов.
В Риге в первой половине дня — западный, юго-западный ветер, 5-10 м/с, порывами до 15-18 м/с. Температура воздуха — +16…+18 градусов.
Медицинский тип погоды третий, неблагоприятный.
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