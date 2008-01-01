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Новости Происшествия | 13 октября 2019 | 21:43

В Прейльском крае пожар унес жизнь человека

Пресс-фото

За прошедшие сутки в Латвии было потушено 11 пожаров, в одном из них погиб человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Пожар, унесший жизнь человека, произошел в пятницу вечером в Прейльском крае. В 17:39 работники VUGD получили информацию, что в жилом доме произошло большое задымление и сработал детектор дыма. По прибытии на место происшествия пожарные увидели, что из жилого дома валит дым, и горит диван с предметами быта на площади в три квадратных метра. В пожаре погиб человек. В 18:39 данный пожар был ликвидирован.

По словам представителя VUGD Инты Палкавниеце, несмотря на то, что в здании были установлены детекторы дыма, и пожарных вызвали соседи, которые услышали сработавший детектор, в той комнате, где произошел пожар, детекторов не было или они были демонтированы.

TVnet.lv

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