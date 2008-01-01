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Новости Латвия | 13 октября 2019 | 21:19
На новой неделе ожидаются самые теплые дни месяца
В понедельник и среду, 14 и 16 октября, в Латвии ожидается самая высокая температура воздуха в этом месяце, свидетельствуют новейшие прогнозы синоптиков, сообщает ЛЕТА.
Как и в прошлом году, во многих регионах Европы в середине октября стоит по-летнему теплая погода. В эти выходные в Центральной Европе температура воздуха поднялась до +25 градусов, на юге Франции столбик термометра поднялся до отметки в +30 градусов, а в Испании этой осенью еще не было ни одного дня с максимальной температурой воздуха ниже +30 градусов, в начале этой недели воздух на юге Испании прогрелся до +36 градусов.
В ближайшие сутки активный циклон с Северного моря быстро пересечет южную часть Скандинавии, и вечером в понедельник центр циклона достигнет Санкт-Петербурга. В результате этого в Латвию поступит теплый воздух, а ветер значительно усилится.
В понедельник ночью и до полудня во многих районах Латвии пройдет дождь, особенно сильные осадки ожидаются на севере страны. Температура воздуха утром и днем поднимется до +15..+19 градусов. В течение дня порывы юго-западного ветра усилятся до 16-21 метра в секунду.
Во вторник погоду в Латвии будет определять антициклон, поэтому существенных осадков не ожидается. Будет дуть слабый ветер, а температура воздуха, скорее всего, не превысит +9..+14 градусов.
В среду ожидается новый циклон, который снова принесет более теплый воздух, максимальная температура воздуха составит от +14 до +19 градусов.
Во второй половине недели ожидается повышение атмосферного давления. Воздух будет немного более влажным и теплым, чем характерно для октября.
В середине октября прошлого года температура воздуха в Европе поднялась до +20 градусов в Финляндии, +21 градус в Латвии, +26 градусов в Англии, +28 градусов в Нидерландах и Германии, побив многие рекорды тепла.
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