Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

13 октября

Именины:
Ирма, Мигра / Григорий, Мария, Михаил

Гороскоп на день

Водолей
21 января
- 18 февраля

Инстинкту, безусловно, следует доверять, но следовать только ему - неразумно, не до такой степени он у вас развит. Вежливо выслушайте советы, вам подаваемые, но не просите о них сами.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

воскресенье
Ночь
9 .. 11 C
Утро
10 .. 12 C
День
14 .. 16 C
Вечер
11 .. 13 C
Ветер
4 .. 6 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе

 

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

На этой неделе в Даугавпилсском театре – премьера абсурдного спектакля «Человек из Подольска»

5 октября в Даугавпилсском театре состоится премьера спектакля «Человек из Подольска» в режиссуре Ге ...

2. Вдоль реки Резекне построили пешеходную улицу с подсветкой

3. День железнодорожника на ЛРЗ отпраздновали вместе

4. Мастера-кукольники с мировыми именами собрались в Прейли

5. Латгальский кооператив поставил на поток экспорт овец

6. Viktorija Travel делает лучшее предложение

7. Выдвинута инициатива установить в Даугавпилсе памятник стране {2}

8. С 1 апреля Latvenergo восстанавливает "Стартовый тариф"

9. Вакансии и программы Даугавпилсской биржи труда

10. Даугавпилсские волейболистки в Белоруссии завоевали «серебро»

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {175}

 

Новости Латвия | 13 октября 2019 | 21:19

На новой неделе ожидаются самые теплые дни месяца

D-fakti.lv

В понедельник и среду, 14 и 16 октября, в Латвии ожидается самая высокая температура воздуха в этом месяце, свидетельствуют новейшие прогнозы синоптиков, сообщает ЛЕТА.

Как и в прошлом году, во многих регионах Европы в середине октября стоит по-летнему теплая погода. В эти выходные в Центральной Европе температура воздуха поднялась до +25 градусов, на юге Франции столбик термометра поднялся до отметки в +30 градусов, а в Испании этой осенью еще не было ни одного дня с максимальной температурой воздуха ниже +30 градусов, в начале этой недели воздух на юге Испании прогрелся до +36 градусов.

В ближайшие сутки активный циклон с Северного моря быстро пересечет южную часть Скандинавии, и вечером в понедельник центр циклона достигнет Санкт-Петербурга. В результате этого в Латвию поступит теплый воздух, а ветер значительно усилится.

В понедельник ночью и до полудня во многих районах Латвии пройдет дождь, особенно сильные осадки ожидаются на севере страны. Температура воздуха утром и днем поднимется до +15..+19 градусов. В течение дня порывы юго-западного ветра усилятся до 16-21 метра в секунду.

Во вторник погоду в Латвии будет определять антициклон, поэтому существенных осадков не ожидается. Будет дуть слабый ветер, а температура воздуха, скорее всего, не превысит +9..+14 градусов.

В среду ожидается новый циклон, который снова принесет более теплый воздух, максимальная температура воздуха составит от +14 до +19 градусов.

Во второй половине недели ожидается повышение атмосферного давления. Воздух будет немного более влажным и теплым, чем характерно для октября.

В середине октября прошлого года температура воздуха в Европе поднялась до +20 градусов в Финляндии, +21 градус в Латвии, +26 градусов в Англии, +28 градусов в Нидерландах и Германии, побив многие рекорды тепла.

Делфи

Добавить комментарий

 