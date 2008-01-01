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Сегодня ваши аппетиты могут оказаться несколько повышенными. Помните, много хорошо - тоже плохо. Если уж не можете не жадничать, постарайтесь, по крайней мере, не навредить собственному здоровью.
Источник: ignio.com
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Новости В мире | 11 октября 2019 | 20:32
Назван лауреат Нобелевской премии мира
В этом году Нобелевскую премию мира получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед за его роль в урегулировании конфликта между Эфиопией и Эритреей, сообщил Норвежский Нобелевский комитет.
Политик награжден премией за "его старания добиться мира и международного сотрудничества, и особенно за его решающую инициативу разрешить пограничный конфликт с соседней Эритреей", говорится в сообщении комитета.
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