Назван лауреат Нобелевской премии мира

Новости В мире | 11 октября 2019 | 20:32

Пресс-фото Пресс-фото

В этом году Нобелевскую премию мира получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед за его роль в урегулировании конфликта между Эфиопией и Эритреей, сообщил Норвежский Нобелевский комитет.

Политик награжден премией за "его старания добиться мира и международного сотрудничества, и особенно за его решающую инициативу разрешить пограничный конфликт с соседней Эритреей", говорится в сообщении комитета.

TVnet.lv