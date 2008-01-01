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Новости В мире | 11 октября 2019 | 20:19
Умер Алексей Леонов — первый человек, вышедший в открытый космос
Знаменитый советский космонавт Алексей Леонов скончался в возрасте 85 лет в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс".
Как отмечает агентство, в последние годы космонавт тяжело болел.
Информацию о его смерти подтвердили в пресс-службе Центра подготовки космонавтов имени Гагарина.
Леонов — дважды герой Советского Союза. Он — первый человек, которому удалось выйти в открытый космос. В июле 1975 года Леонов участвовал в первом в истории совместном космическом полете советского корабля "Союз-19" и американского Apollo со стыковкой кораблей и переходом космонавтов и астронавтов на соседние корабли.
Алексей Леонов родился в 1934 году в Кемеровской области. В 1955 году он закончил десятую Военную авиационную школу первоначального обучения летчиков в Кременчуге, а спустя два года — Чугуевское военное авиационное училище. В 1960-м был зачислен в первый отряд советских космонавтов.
Космонавт будет похоронен 15 октября на мемориальном кладбище в Мытищах.
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