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Новости Латвия | 11 октября 2019 | 20:17
Правительство приняло рекордный бюджет Латвии на 2020 год
В пятницу Кабинет министров на внеочередном заседании утвердил государственный бюджет Латвии на 2020 год. Предполагается, что доходная часть бюджета составит 9,89 млрд евро, расходы — 10 млрд евро. Ранее премьер-министр Кришьянис Кариньш отмечал, что это рекордный бюджет в новейшей истории страны.
По сравнению с бюджетом 2019 года поступления увеличены на 717,1 млн евро, расходы — на 610,1 млн евро, сообщает LETA. Поступления основного государственного бюджета прогнозируются в размере 6,88 млрд евро, расходы — 7,22 млрд евро. Доходы основного бюджета по сравнению с бюджетом 2019 года вырастут на 400 млн евро или 5,9%, расходы — на 325,2 млн евро.
На проекты, софинансируемые из фондов ЕС и других инструментов иностранной финансовой помощи, предусмотрено увеличение финансирования на 74,8 млн евро.
Поступления в специальный бюджет социального страхования прогнозируются в размере 3,2 млрд евро, расходы — 2,97 млрд евро. По сравнению с планом бюджета 2019 года расходы специального бюджета вырастут на 211,2 млн евро или 7,6%.
80% поступлений от подоходного налога с населения будут поступать в бюджет государства, 20% — в бюджеты самоуправлений. Прогнозируемые поступления в бюджеты самоуправлений составят 1,4 млрд евро.
Чтобы компенсировать негативное фискальное влияние от включения Rīgas satiksme в бюджет правительства, Госказна в 2020 году из бюджета Рижской думы удержит поступления подоходного налога на сумму 38 млн евро.
Прогноз внутреннего валового продукта (ВВП) в фактических ценах составляет на 2020 год 33,154 млрд евро, допустимый размер бюджетного дефицита — 0,3% от ВВП.
Максимальный размер государственного долга в конце 2020 года установлен в размере 11,75 млрд евро.
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