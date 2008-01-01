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Сегодня вы можете быть вовлечены в какое-то крупное событие. Если возможно, этого лучше попытаться избежать, ибо, хотя новые переживания и развеют скуку, их может оказаться слишком много.
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Новости Латвия | 11 октября 2019 | 20:02
В субботу — сильный ветер, в воскресенье — местами солнце
В субботу в Латвии ожидаются сильный ветер и дождь, а новая неделя начнется с теплой погоды.
Ветер начнет усиливаться уже в пятницу после обеда, но порывы юго-западного, западного ветра на побережье Курземе стоит ждать утром субботы — его скорость составит около 25 м/с. В остальных регионах сильный ветер — с середины дня до вечера, порывами до 15-20 м/с, местами на видземском побережье Рижского залива — сильнее.
Такой ветер может привести к разрушениям — сломать отдельные деревья и их ветки. В селах не исключен разрыв линий электропередач.
В субботу ожидается много осадков, однако в воскресенье погода улучшится, небольшой дождь ожидается в основном только местами на востоке. Во многих регионах выглянет солнце, ветер станет более слабым.
Температура воздуха в выходные составит +10... +15 градусов, ночью — на 1-3 градуса прохладнее.
В понедельник в Латвию ненадолго придет теплый воздух, столбик термометра поднимется до +14... +15 градусов, на курземском побережье — до +19, в Латгале, возможно, до +20 градусов, но будет ветрено.
В остальные дни недели температура будет ниже, однако холода, заморозков и снега не ожидается.
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