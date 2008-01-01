Ремонт на пограничном КПП Терехово продлится до конца 2020 года

Новости Экономика | 11 октября 2019 | 19:59

ИТАР ТАСС ИТАР ТАСС

Полгода на контрольно-пропускном пункте Терехово, что на латвийско-российской границе, идёт строительство. Компания Valsts nekustamie īpašumi реализует программу модернизации КПП. Российская сторона тоже приводит в порядок свою инфраструктуру: готовится отремонтировать пункт Бурачки. Следующий на очереди пункт — Брунишёво/Педедзе, сообщает Латгальская студия Latvijas Radio.

Стройку развернули в начале мая этого года. Подряд выиграла компания Monum. Руководитель проекта Андрис Вейниньш рассказал, что здание, где проводили контроль грузового транспорта, демонтировали, а сейчас строится новое.

«Начнём с установки металлоконструкций на этих колоннах и фундаментных балок между этими колоннами. Пол забетонируем, и до зимы планируем поставить крышу, чтобы зимой можно было заняться отделочными работами».

Строители успели сделать около 17% работ, и всё идёт по плану, сообщил руководитель отдела управления проектов Valsts nekustamie īpašumi Арманд Рабович.

«Мы вложили деньги в улучшение инфраструктуры таможенного контроля и пограничной службы. Речь идёт о перестройке здания таможенного контроля. Много денег вкладывается в инженерные коммуникации — это большой объём работ, который имеет важное значение. Также перестроили 6 павильонов. Постарались увеличить площадь крыши, и, конечно, ожидается большой объём работ по обновлению дорожного покрытия».

Пропускной пункт в Терехово на время ремонта не закрывается. Проезжать может грузовой и легковой транспорт. В сутки в этом месте границу пересекает около 1,5 тысячи машин. Со стороны Латвии очередей нет, ожидание затягивается на российской стороне. В очереди можно простоять не один час, иногда целые сутки.

Главная проблема – это несоответствующая инфраструктура на пункте Бурачки. Как рассказывает представитель комитета Псковской области по сотрудничеству с Латвией Мария Булатова, у российской стороны в этом проекте главная задача – создание информационной навигации:

«В рамках проекта мы отвечаем за софт-мероприятия. Наш бюджет чуть больше 50 000 евро, и наша задача – сделать информационную навигацию на этом пункте пропуска. Но надо учитывать тот факт, что Министерство транспорта Российской Федерации с 2019 года и до 2024 начинает масштабную реконструкцию пункта пропуска. Основная цель — увеличение пропускной способности. Через три года планируется, чтобы пункт мог в сутки пропускать 2500 транспортных средств, в том числе и грузовой транспорт — около 700 машин».

В рамках приграничного сотрудничества между Россией и Латвией планируется также реконструкция пропускного пункта Брунишёво/ Педедзе, добавила Мария Булатова:

«Это проект приграничной дороги. Мы выступаем там ведущим партнёром. Основной фокус с российской стороны будет сделан на реконструкции регионального участка дороги от подъезда к границе Латвийской Республики до первого населённого пункта Лавры. Будет реконструировано чуть больше 4 километров дороги, приведено в нормативное состояние».

Первый этап модернизации КПП Терехово планируют завершить к концу 2020 года. Расходы составят почти 8 миллионов евро, из которых 3,5 миллиона — деньги программы российско-латвийского приграничного сотрудничества, а еще 4 миллиона — средства из бюджета Латвии.

LSM