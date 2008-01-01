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Новости Политика | 11 октября 2019 | 19:54

Экс-мэр Даугавпилса, задержанный KNAB, вышел из изолятора

LSM

В пятницу утром из изолятора в Чиекуркалнсе освобожден экс-мэр Даугавпилса Рихард Эйгимс, которого ранее задержали сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, сообщает агентство LETA.

Уже в четверг освобожден второй задержанный — некий предприниматель.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией сообщило, что 9 октября проведены процессуальные действия в рамках начатого ранее процесса, в том числе не менее 5 санкционированных обысков. Задержаны два человека — должностное лицо и физическое лицо.

Процесс начат по двум статьям Уголовного кодекса. Материалы дела содержат информацию о том, что должностное лицо Даугавпилсской думы с января по август 2018 году, возможно, получило взятку в размере не менее 6 тыс евро от представителя предприятия за поддержку в тендере, а также легализовало полученные преступным путем средства.
 

LSM

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