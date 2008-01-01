Образы родного края заиграли в картинах Велты Лоце

Новости Культура | 11 октября 2019 | 11:25

ЦБК ЦБК

5 октября 2019 года в рамках IX Международного фестиваля народной культуры «Белорусский кирмаш в Даугавпилсе» в Даугавпилсском Центре белорусской культуры (ЦБК) открылась персональная художественная выставка картин «Вобразы мілыя роднага краю…» известной в Даугавпилсе самодеятельной художницы, руководителя художественной студии ЦБК «Колоритный мир» Велты Лоце.

2019 год в Беларуси проходит под знаком Года малой родины. Этой теме и посвящена новая персональная выставка В.Лоце, где все представленные картины: будь то белый аист над ромашко-васильковым полем или старый колодец возле ветхого дома, раннее туманное утро над свежескошенным лугом или тихая лесная речушка, пробивающаяся между талого весеннего снега – все так до боли знакомо, притягивает взгляд, навевает ностальгические нотки и будоражит детские воспоминания. Ведь детство художницы прошло в белорусской деревне Браславского района, откуда родом ее мама. Может быть, именно поэтому названием выставки послужили поэтические строчки из стихотворенния белорусского классика Якуба Коласа «Родные образы».

Велта Лоце – художник-самоучка, никогда не училась живописи (не считая нескольких консультаций у профессиональных художников). С 2010 года, когда взяла в руки кисть, написала более 200 работ, провела более 30-и персональных выставок, а первая публичная экспозиция состоялась в 2010 г. в Центре белорусской культуры. В.Лоце – очень интересная и неординарная творческая личность, и таким же увлекательным был ее рассказ о себе и своем творческом пути.

Работы самодеятельной художницы дышат покоем и уютом, притягивают взгляд удивительной гармонией линий, красок, игрой света и тени, и это не случайно – ведь написаны они душой и сердцем. Картины никого не оставят равнодушным – они светлые, пронизанные любовью к окружающему миру, восхищением его красотой и совершенством.

В тему выставки как нельзя кстати легла песня про родники, исполненная солисткой Анастасией Лукашенок; а также акапельно исполненная белорусская народная песня дуэта «Спадки» из Тарту (Эстония).

Выставка Велты Лоце будет открыта в Центре белорусской культуры (Даугавпилс, ул.Алеяс, 68-1А) до 30 ноября 2019 года.

Вход свободный.



Центр белорусской культуры