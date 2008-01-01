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Новости Культура | 11 октября 2019 | 11:20

Презентация диска песен продолжила белорусский фестивальный марафон

ЦБК

5 октября 2019 года в рамках IX Международного фестиваля народной культуры «Белорусский кирмаш в Даугавпилсе» в Даугавпилсском Центре белорусской культуры (ЦБК) состоялась презентация компакт-диска песен «Пусть счастливы все будут на земле» на слова Станислава Володько в исполнении солиста Сергея Шабодалова (Висагинас, Литва).

Сергей Шабодалов – давний друг и частый гость в Белорусском доме; ежегодно участвует в международном фестивале «Белорусский кирмаш в Даугавпилсе». Вот и в этом году зрители только накануне слушали его задорную песню «Шыпшына» (шиповник) и «Белорусский дом» на фестивале, а уже на следующий день в ЦБК состоялась презентация компакт-диска «Пусть счастливы все будут на земле», в котором представлено 16 песен на белорусском языке на слова члена Союза писателей Беларуси Станислава Володько (или в его переводе).

Песни о Беларуси, о малой родине, о любви, шуточные песни – каждый на концерте услышал то, что близко и дорого его сердцу. Прекрасный и сильный голос, природное обаяние артиста никого не оставили равнодушным. К тому же Сергей Шабодалов обладает не только прекрасным голосом, но и талантом юмориста-пародиста, даром замечательного рассказчика. Воспоминания, подводки к каждой песне, шуточные репризы органично вплелись в концертную канву.
Автор слов песен и переводов Станислав Володько подробно рассказал о предыстории многих песен, авторах музыки и давней дружбе с певцом С.Шабодаловым, в результате которой на свет появился музыкальный диск с замечательными песнями.

Руководитель ЦБК и председатель белорусского общества «Уздым» Жанна Романовская поблагодарила С.Шабодалова и С.Володько за плодотворное сотрудничество и пожелала творческих успехов, вручив им цветы, афиши, фестивальные сувениры.

Презентации диска предшествовало открытие художественной персональной выставки Велты Лоце. А это значит, что гармония живописи, поэзии и музыки живет под крышей Белорусского дома.
 

Центр белорусской культуры

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