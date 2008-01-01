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Сегодня вы будете несколько легковерны, впрочем, это вам не повредит. Обманывать вас нынче никто не станет, а поверить каким-нибудь безобидным небылицам всегда приятно.
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Новости Латвия | 11 октября 2019 | 08:24
Пятница, 11 октября: дождь и ветер усилятся к вечеру
Сегодня в Латвии, по прогнозам метеорологов, ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие кратковременные дожди, а во второй половине дня - повсеместно. Ветер к вечеру станет порывистым.
С ночи в отдельных районах, главным образом на востоке страны, образуется туман, видимость сократится до 500-1000 метров.
Ветер сначала слабый юго-западный, южный, на взморье порывами до 8-12 м/сек, а к вечеру и до 18-20 м/сек.
Днем также облачно, с прояснениями. В первой половине дня местами, а во второй половине практически повсеместно будет дождь.
Температура воздуха днем составит +10…+13 градусов.
В Риге переменная облачность. Ожидается кратковременный дождь, +12...+13 градусов.
Медицинский тип погоды - второй, благоприятный.
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