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Новости Латвия | 11 октября 2019 | 08:24

Пятница, 11 октября: дождь и ветер усилятся к вечеру

bbg.lv

Сегодня в Латвии, по прогнозам метеорологов, ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие кратковременные дожди, а во второй половине дня - повсеместно. Ветер к вечеру станет порывистым.

 

С ночи в отдельных районах, главным образом на востоке страны, образуется туман, видимость сократится до 500-1000 метров.

Ветер сначала слабый юго-западный, южный, на взморье порывами до 8-12 м/сек, а к вечеру и до 18-20 м/сек.

Днем также облачно, с прояснениями. В первой половине дня местами, а во второй половине практически повсеместно будет дождь.

Температура воздуха днем составит +10…+13 градусов.

В Риге переменная облачность. Ожидается кратковременный дождь, +12...+13 градусов.

Медицинский тип погоды - второй, благоприятный.
 

LSM

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