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Новости Происшествия | 10 октября 2019 | 20:21

Полиция и таможенники ликвидировали очередную подпольную автозаправку

LRPP

По информации пресс-центра Латгальского регионального управления полиции (ЛРУП), в начале октября были получены оперативные сведения о том, что на территории Резененского края, возможно, нелегально торгуют топливом. Для проверки информации по указанному адресу направили сотрудников Бюро криминальной полиции ЛРУП и регионального отделения службы госдоходов.

В рамках начатого уголовного процесса 9 октября на территории частной собственности в волости Верему был проведен санкционированный обыск. В частном хозяйстве обнаружили жидкость с характерным запахом дизельного топлива и оборудование для заправки автомобилей. Всего изъято около 8 000 литров дизельного топлива.

Продолжая обыск в частном доме, проверяющие также нашли 30 000 сигарет "НЗ" без акцизных марок ЛР, 10 литров различных спиртных напитков с российскими акцизными марками. Конфисковано также 7000 евро наличными. В рамках расследования задержан мужчина 1967 г. р., который ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Следствие по делу продолжается.

Delfi

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