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10 октября
Всемирный день психического здоровья
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Сегодня удачный день, чтобы одним махом разобраться с немалым количеством отложенных до лучших времен дел. Если же вечером, в порядке отдохновения от трудов праведных, вам захочется осчастливить кого-нибудь своим присутствием - не сомневайтесь, вас будут рады видеть.
Источник: ignio.com
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Новости Происшествия | 10 октября 2019 | 20:21
Полиция и таможенники ликвидировали очередную подпольную автозаправку
По информации пресс-центра Латгальского регионального управления полиции (ЛРУП), в начале октября были получены оперативные сведения о том, что на территории Резененского края, возможно, нелегально торгуют топливом. Для проверки информации по указанному адресу направили сотрудников Бюро криминальной полиции ЛРУП и регионального отделения службы госдоходов.
В рамках начатого уголовного процесса 9 октября на территории частной собственности в волости Верему был проведен санкционированный обыск. В частном хозяйстве обнаружили жидкость с характерным запахом дизельного топлива и оборудование для заправки автомобилей. Всего изъято около 8 000 литров дизельного топлива.
Продолжая обыск в частном доме, проверяющие также нашли 30 000 сигарет "НЗ" без акцизных марок ЛР, 10 литров различных спиртных напитков с российскими акцизными марками. Конфисковано также 7000 евро наличными. В рамках расследования задержан мужчина 1967 г. р., который ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Следствие по делу продолжается.
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