В Даугавпилсе раскрыли нелегальные заправки

Новости Происшествия | 10 октября 2019 | 20:12

LRPP LRPP

Ежегодно в Латгалии полиция находит больше 30 000 литров нелегального топлива. Обычно это незаконные заправочные станции, на которых есть несколько тонн горючего с необходимым оборудованием. К примеру, в Даугавпилсе в конце сентября закрыли две таких станции, сообщает передача «Домская площадь».

Представитель Латгальского управления государственной полиции Ксения Белова рассказала, что стражи порядка постоянно ведут оперативную работу по выявлению таких нелегальных заправочных станций. «В течение 9 месяцев этого года на территории нашего региона изъяли около 35 500 литров различного нелегального топлива. За этот же период прошлого года изъяли около 36 000 литров. За последний месяц бюро криминальной полиции на территории Даугавпилса выявило и ликвидировало сразу несколько незаконных мест торговлей топливом».

К примеру, вначале сентября после обыска полицейские нашли 4230 литров жидкости с характерным запахом дизельного топлива. На это топливо задержанные не предоставили ни каких документов. Уголовное дело завели в отношении трёх человек, один из которых раньше попадал в поле зрение полиции по такому же правонарушению, рассказывает Белова.

«Продолжая расследование, было проведено ещё несколько проверок, в ходе которых 20 сентября было конфисковано ещё 870 литров жидкости с характерным запахом не только дизельного топлива, но и бензина. В этом случае также было найдено и изъято оборудование для заправки машин. А двумя днями раньше, 18 сентября, сотрудники Даугавпилсского участка полиции изъяли ещё 800 литров нелегального топлива».

В Службе госдоходов (СГД) объясняют, что в контексте всей страны от ввоза нелегального топлива страдает вся экономика Латвии. В первую очередь падают доходы с акцизного налога, рассказывает руководитель отдела по обороту акцизных товаров СГД Байба Шмите-Роке.

«В этом году по акцизному налогу в бюджет получено на 4 миллиона больше, чем за этот же период прошлого года. Да, мы прогнозировали увеличение потребления, но от плана доходов мы отстаём на 20 миллионов, а это существенная сумма, недополученная в бюджет государства».

В СГД объясняют, что топливо, которое продают на нелегальных заправках, попадает в Латвию в основном из Беларуси или России законно, в баках грузовых автомобилей или автобусов, продолжает Байба Шмите-Роке. «Этот транспорт может ехать на этом топливе по Латвии, но нелегальные действия начинаются с того момента, когда это топливо сливают из бака и заправляют другой транспорт. Это нелегально. Ввозить в Латвию, купленное топливо в России или Беларуси можно только в баке своего автомобиля».

Исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев топливом Иева Лигере отмечает, что присутствие нелегального топлива на рынке даёт о себе знать. «Люди используют нелегальный рынок топлива в те моменты, когда начинают расти цены. А цены растут по разным причинам. В Латвии основной фактор роста — налоговая политика. Известно, что с января 2020 года акцизный налог на нефтепродукты серьёзно увеличат, и в результате цена на топливо в январе вырастет где-то на пять центов за литр».

Те, кто покупал топливо в гаражах или на нелегальных заправках, по-прежнему будут искать варианты в обход официальных заправок, но существенное увеличение цены спровоцирует часть населения искать альтернативу, говорит Лигере. «Как только цены на топливо начнут расти быстрее обычного, то люди, которые раньше покупали такое топливо, начнут искать возможность заправиться таким вот альтернативным способом, так как это напрямую влияет на их финансы. В таких случаях можно ожидать увеличения объёмов на нелегальном рынке. Это мы сможем почувствовать в разных регионах, но особенно в Латгалии в приграничной зоне».

На нелегальных заправках обычно хранят от одной до двух тонн топлива, расположены они вдали от жилых домов, рассказывает Белова. «Бывает так, что задерживается транспортное средство, в котором перевозятся канистры с этим топливом. Бывают случаи, что всё устраивают в неких хозпостройках, в которых находились большие бочки. В этих бочках находилась жидкость. Там же были различные приспособления, которые использовались для того, чтобы заправлять транспортные средства — это различные пистолеты, насосы, термометры и так далее».

По раскрытым нелегальным заправкам в Даугавпилсе полиция продолжает вести следствие. Конфискованное топливо отправлено на экспертизу.

LSM

