Водители будут получать штрафные пункты за непристегнутых пассажиров

Новости Латвия | 10 октября 2019 | 20:08

Пресс-фото Пресс-фото

Список нарушений правил дорожного движения, за которые водителю полагаются штрафные пункты, расширен. Впредь водители будут получать по одному штрафному пункту за использование мобильного телефона за рулем, за выезд на перекресток во время пробки, а также в том случае, если кто-либо из сидящих в автомобиле пассажиров не использует ремень безопасности.

Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD, ДБДД) проводила кампанию «Можешь спереди – сможешь и сзади», призывающую пассажиров пользоваться ремнями безопасности. Данные CSDD показывают, что ремнями на заднем сидении пользуются лишь 43% пассажиров. Непристегнутый пассажир получит штраф в 15 евро, а водителя накажут на 30-70 евро. А теперь еще и выпишут ему штрафной пункт. Набрав 16 пунктов, с водительскими правами придется попрощаться по крайней мере на год.

«Водитель отвечает за всю поездку, за техническое состояние автомобиля, а также за то, чтобы все пассажиры были пристегнуты. В случае, если какие-то несознательные пассажиры забыли или не хотят пристегнуться, у водителя есть все права указать им, что ремни безопасности необходимо использовать», - говорит глава департамента квалификации CSDD Юрис Тетерис.

Впрочем, пункты полагаются не только за непристегнутых пассажиров. Впредь такое же наказание будет за использование мобильного телефона за рулем, а также за выезд на перекресток в пробке, мешая другим транспортным средствам.

Полиция уже долгое время пытается найти эффективное средство для борьбы с мобильными устройствами, которыми пользуются водители. В свою очередь, на нарушения на перекрестках полиция в этом году обращает внимание и по собственной инициативе, и из-за жалоб самих водителей. Если в прошлом году полиция наказала 41 водителя за выезд на перекресток во время пробки, то за девять месяцев нынешнего года составлено уже 280 протоколов.

«Именно в утренние часы, когда люди едут на работу, и в вечерние часы, когда едут домой, отдельные участники движения создают еще большие пробки и делают движение еще более нервозным, выезжая на перекресток, когда он еще не освободился. Мы реагируем на различные сигналы и мониторим ситуацию, а теперь этот вопрос стал более актуальным», - отметил начальник Управления безопасности дорожного движения Госполиции Нормунд Крапсис.

Кроме того, штрафные пункты будут начисляться за езду в зимний период за езду на неправильной «резине». Водители должны сменить покрышки на машинах до 1 декабря.

Штрафные пункты остаются в силе в течение двух лет с момента начисления. Пункты, выписанные за серьезные нарушения, остаются в силе пять лет.



LSM