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Сегодня вам не стоит полагаться на интуицию, а также надеяться на кривую, которая, даст бог, вывезет. Не вывезет, за необдуманные поступки, совершенные нынче вы получите по полной программе.
Источник: ignio.com
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Новости Культура | 10 октября 2019 | 17:01
В дни школьных каникул подарите детям цирк
Дворец Культуры приглашает детей и взрослых на XI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ЦИРКОВОГО ИСКУССТВА детей и юношества “PARAD ALLE”.
Мастерство участников из разных стран растет, а шоу становится все более интересным и захватывающим. Юные артисты Германии, Швейцарии, Швеции, России, Украины, Беларуси, Литвы и Латвии выйдут на сцену, чтобы показать зрителям уникальные воздушные номера, сложнейшие акробатические трюки, эквилибр и жонглирование.
Без сомнения, ни взрослые, ни самые маленькие зрители не останутся равнодушными.
Представление состоит из 2-х отделений с 15-минутным антрактом.
“PARAD ALLE” - это кусочек беззаботного счастливого детства!
Спешите! Мы ждем Вас !!!
26 октября в 15:00 (суббота)
Цена 5,00 EUR
Билеты можно приобрести: в кассе Даугавпилсского Дворца культуры, билетной кассе в торговом центре “Ditton Nams”, www. bilesuserviss.lv.
Коллективные заявки и информация по телефону: 65443809 (www.dkp.lv)
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