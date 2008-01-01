В дни школьных каникул подарите детям цирк

Новости Культура | 10 октября 2019 | 17:01

Дворец Культуры приглашает детей и взрослых на XI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ЦИРКОВОГО ИСКУССТВА детей и юношества “PARAD ALLE”.

Мастерство участников из разных стран растет, а шоу становится все более интересным и захватывающим. Юные артисты Германии, Швейцарии, Швеции, России, Украины, Беларуси, Литвы и Латвии выйдут на сцену, чтобы показать зрителям уникальные воздушные номера, сложнейшие акробатические трюки, эквилибр и жонглирование.

Без сомнения, ни взрослые, ни самые маленькие зрители не останутся равнодушными.

Представление состоит из 2-х отделений с 15-минутным антрактом.

“PARAD ALLE” - это кусочек беззаботного счастливого детства!

Спешите! Мы ждем Вас !!!

26 октября в 15:00 (суббота)

Цена 5,00 EUR

Билеты можно приобрести: в кассе Даугавпилсского Дворца культуры, билетной кассе в торговом центре “Ditton Nams”, www. bilesuserviss.lv.

Коллективные заявки и информация по телефону: 65443809 (www.dkp.lv)

Daugavpils

