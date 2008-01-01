Даугавпилсская дума расширяет круг лиц для получения помощи в квартирных вопросах

Новости Общество | 10 октября 2019 | 16:59

С 8 октября этого года в силу вступили поправки в обязующих правилах Даугавпилсской городской думы № 31 «О помощи самоуправления в решении квартирных вопросов». Согласно новым изменениям, теперь на помощь может претендовать большее число лиц, - те, на иждивении которых находятся несовершеннолетние дети, лица с ограниченными возможностями, а также люди, отвечающие другим критериям.

Помощь по аренде, согласно законодательству Латвийской Республики, могут получить сироты, лица, которые закончили отбывать срок в местах лишения свободы, жители денационализированных или аварийных домов. В свою очередь правила городской Думы распространяются и на другие категории лиц, такие как семьи с двумя и более иждивенцами, малообеспеченные и малоимущие пенсионеры. Однако соискатели помощи должны учитывать, что для получения поддержки они должны соответствовать определенным критериям, о чем более подробно можно узнать на консультации.

Для получения более подробной информации по вопросам помощи в аренде жилого объекта можно обращаться в Квартирный отдел городской думы по адресу: ул. Кр. Валдемара, 1, 14 кабинет. При себе необходимо иметь паспорт или ID-карту.

Время приема специалиста:

- Понедельник 14:00 - 18:00;

- Среда 14:00 - 17:00;

- Четверг 9:00 - 12:00.

Сюжет подготовил Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.

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