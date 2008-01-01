Четверг, 10 октября: станет немного теплее, но будет дождь

Новости Латвия | 10 октября 2019 | 10:27

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Сегодня, по прогнозам метеорологов, во многих районах ожидаются кратковременные дожди, местами образуется туман, видимость сократится до 500-1000 метров.

Ветер слабый южный, юго-западный. Во второй половине дня на западе страны будет облачно с прояснениями, но во многих регионах сегодня дождливо.

Температура воздуха днем составит +9...+13 градусов.

В Риге также преимущественно облачно, временами дождь. Днем до +11...+13 градусов.

Медицинский тип погоды — второй, благоприятный.

LSM