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10 октября
Всемирный день психического здоровья
Именины:
Арвис, Арвидс, Друвис / Аристарх, Вениамин, Виктор
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Сегодняшний день будет для вас чрезвычайно удачным в смысле приобретения полезных знакомств. Возможно, с первого взгляда они таковыми и не покажутся, но в будущем непременно себя оправдают.
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Новости Латвия | 10 октября 2019 | 10:27
Четверг, 10 октября: станет немного теплее, но будет дождь
Сегодня, по прогнозам метеорологов, во многих районах ожидаются кратковременные дожди, местами образуется туман, видимость сократится до 500-1000 метров.
Ветер слабый южный, юго-западный. Во второй половине дня на западе страны будет облачно с прояснениями, но во многих регионах сегодня дождливо.
Температура воздуха днем составит +9...+13 градусов.
В Риге также преимущественно облачно, временами дождь. Днем до +11...+13 градусов.
Медицинский тип погоды — второй, благоприятный.
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