Всемирный День архитектуры в Даугавпилсе

Новости Общество | 9 октября 2019 | 19:17

Традиционно в первый понедельник октября отмечается Всемирный день архитектуры. Даугавпилсские архитекторы отметили свой профессиональный праздник Днем открытых дверей, пригласив всех желающих поближе познакомиться с работой специалистов по проектированию. В завершении эксперты собрались в Департаменте городского планирования и строительства, где состоялся вечер дискуссий о роли архитектора в разработке качественных проектов.

В этом году в Даугавпилсе осуществляется на разных этапах более 200 разнообразных проектов. В городе строятся путепроводы променады, автостоянки, реновируются школы и детские сады, отделение ЗАГСа, есть большие планы на восстановление исторических зданий Крепости и многие другие интересные начинания. В основе каждой идеи – качественный проект, который рождается при сотрудничестве архитекторов, инженеров, художников и строителей. Одним из примеров такого сотрудничества является променад на улице Бругю, который планируют сдать в эксплуатацию в этом году.

Активно продолжаются работы в школе дизайна и искусств «Саулес». В прошлом году именно этот объект стал местом проведения центрального мероприятия Дней архитектуры. Тогда его посетило несколько десятков архитекторов из разных городов Латвии. В этом году работы здесь продолжаются: продвигается строительство большого корпуса, скоро начнут возводить еще один блок на месте снесенного здания «Daiļrade».

В городе планируется осуществить еще много строительных проектов, касающихся сфер культуры и образования, будут создаваться новые спортивные и туристические объекты. Специалисты отрасли и руководство самоуправления едины во мнении, что сфера строительства – одна из важнейших для развития города. Но большой проблемой является нехватка квалифицированных специалистов, особенно инженеров и архитекторов, поэтому правительству следует тщательно рассмотреть возможности увеличения поддержки для их обучения. Это могло бы открыть новые возможности в реализации качественных и уникальных проектов.

Сюжет подготовил Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.

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