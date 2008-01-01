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Новости Культура | 9 октября 2019 | 19:15
Презентация видео «Путь шмаковки в Латгале»
23 октября в 18:00 все желающие приглашаются в Музей шмаковки в Даугавпилсе (ул. Ригас, 22a), где состоится презентация видео «Путь шмаковки в Латгале».
Латгале уже издавна унаследовала статус самого гостеприимного региона Латвии: латгальские хозяйки тут хранят традиции предков, каждого гостя щедро накормят вкусным блюдом и угостят характерными для региона напитками, в том числе, алкогольным напитком – шмаковкой. В настоящее время шмаковка является частью кулинарного наследия, частью гастрономического туризма и составляющей нематериального культурного наследия Латгале.
В Латгале открыто несколько предприятий, которые официально занимаются производством крепкого домашнего алкогольного напитка – шмаковки. У каждого предприятия есть своя миссия и концепция, поэтому каждый продукт является неповторимым и аутентичным, он дополняет спектр предложений и повышает конкурентоспособность туристического потенциала региона.
Рекламный видеоролик «Путь шмаковки в Латгале» был выпущен при финансовой поддержке АО “Latvijas valsts meži” и «Латгальской культурной программы 2019» Государственного фонда культурного капитала, в рамках проекта «Музей шмаковки – посланник Латгальского кулинарного наследия». В видеоролике предлагается информация о производителях традиционного напитка, которые популяризируют кулинарное наследие региона. Цель проекта – способствовать интерес жителей Даугавпилса, Латгале, а также туристов к Латгальскому кулинарному и нематериальному наследию.
Следует признать, что алкоголь всегда был предметом, обвитым бесчисленными стереотипами. Чтобы сломать эти стереотипы и создать объективное представление о шмаковке как неотъемлемой составляющей нематериального культурного наследия Латгале, необходимо проводить образовательные мероприятия, с помощью которых общество получит информацию не только о негативных последствиях чрезмерного употребления алкоголя, но и роли напитка в традициях и кулинарном наследии Латгальского региона.
Музей шмаковки в Даугавпилсе популяризирует шмаковку как один из наиболее значимых продуктов кулинарного наследия Латгале. В сотрудничестве с другими туристическими объектами региона, которые связаны с данным напитком, появилась идея создать рекламное видео. Видеоролик приглашает познакомиться со шмаковкой, которая является неотъемлемой частью кулинарного наследия Латгале. Видеоролик будет доступен в Музее шмаковки, в сельском хозяйстве “Sēlija”, “Latgolys шмаковка” в Малнаве, в Музее шмаковки в Гайгалаве, в “Лаборатории шмаковки” в Силене и будет способствовать узнаваемости кулинарного наследия Латгале. Видеоролик распространят в интернете и в социальных сетях, а также он будет демонстрироваться на мероприятиях, которые организует Агентство и Музей шмаковки.
Видео создано на нескольких языках – латгальском, латышском, русском, английском и литовском. Видео будет опубликовано на домашней странице Музея шмаковки www.smakovka.lv, на странице Музея шмаковки в Facebook, на домашней странице Даугавпилсского туристического информационного центра www.visitdaugavpils.lv, а также на YouTube.com канале Туристического информационного центра. Продюсер видео – Янис Римицанс.
Программа мероприятий:
18:00 открытие мероприятия, видеопрезентация проекта;
18:30 Мастер класс по изготовлению шмаковки.
Вход на мероприятие свободный.
Во время мероприятия будет проводится видео и аудио сьемка.
Информацию подготовил:
руководитель экспозиции «Музей шмаковки»
Викторс Андрушкевичс
viktors.andruskevics@daugavpils.lv
тел. +371 25666201
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