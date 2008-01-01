В начале следующей недели температура может подняться до +20

Новости Латвия | 9 октября 2019 | 19:14

Пресс-фото Пресс-фото

Во второй половине недели в Латвии будет теплее, если сравнивать с первыми октябрьскими днями, а в начале следующей недели температура поднимется почти до +20 градусов, указывают прогнозы.

До воскресенья ветер преимущественно будет юго-западным, который в пятницу и субботы будет порывистым — до 15-20 м/с на побережье. Каждый день в какой-то части Латвии будет дождь, но ливень, опять же, ожидается в пятницу и субботу.

Температура воздуха днем будет от +8 до +13 градусов, а ночью на 1-3 градуса ниже.

В начале следующей недели к нам придут более теплые воздушные массы. В понедельник и во вторник во многих местах столбик термометра поднимется выше 15 градусов, а на юге Курземе и Земгале может достичь отметки в +20.



LSM