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Новости Политика | 9 октября 2019 | 19:11

KNAB задержал экс-мэра Даугавпилса — LTV

LSM

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией задержало бывшего главу Даугавпилсской думы Рихарда Эйгимса, свидетельствует информация Латвийского телевидения.

Телефон Эйгимса в данный момент отключен.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией сообщило, что сегодня, 9 октября, проведены процессуальные действия в рамках начатого ранее процесса, в том числе не менее 5 санкционированных обысков.

Процесс начат по двум статьям Уголовного кодекса. Материалы дела содержат информацию о том, что должностное лицо Даугавпилсской думы с января по август 2018 году, возможно, получило взятку в размере не менее 6 тыс евро от представителя предприятия за поддержку в тендере, а также легализовало полученные преступным путем средства.

В данный момент задержаны два человека — должностное лицо и физическое лицо. По поводу меры пресечения решение примут на основании уголовного закона в течение 48 часов.

Более подробную информацию KNAB пока предоставить не может. Кроме того, подчеркнуло ведомство, ни одно лицо не может считаться виновным, пока это не доказано в установленном законом порядке.

Борцы с коррупцией интересуются политиком не впервые.

По информации «Личного дела», в конце декабря 2018-го в KNAB начата служебная проверка по факту утечки документа — копии решения о проведении обысков у Рихарда Эйгимса и в строительной компании Modus būve.

Кроме того, ранее стало известно, что Центральное агентство финансов и договоров приостановило платежи из фондов Европейского союза, предназначенные на утепление Даугавпилсской государственной польской гимназии, а также на реконструкцию школы Saskaņa в связи с тем, что данные средства могут попасть в руки подозреваемым в коррупции.

LSM

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