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Новости Общество | 9 октября 2019 | 18:46

Ушли в мир иной...

foto.mail.ru

С 1 по 8 октября 2019 года в Даугавпилсском загсе было выдано 23 справки о смерти.

В мир иной ушли:
Bertulsone Kira (24.04.1942 - 02.10.2019)
Bogdanovičs Marjans (15.09.1935 - 04.10.2019)
Cmokova Jevgeņija (10.08.1931 - 06.10.2019)
Čibele Anna (13.10.1942 - 05.10.2019)
Fjodorovs Vladimirs (19.05.1956 - 03.10.2019)
Gerasimova Aleftina (25.05.1921 - 04.10.2019)
Glods Vitolds (18.09.1932 - 03.10.2019)
Grišakovs Stefans (22.12.1942 - 06.10.2019)
Jurševičs Vasilijs (29.11.1958 - 07.10.2019)
Kikena Irina (08.07.1979 - 01.10.2019)
Kortenova Veronika (29.01.1939 - 08.10.2019)
Kudrjavcevs Anatolijs (11.10.1955 - 06.10.2019)
Mitrofanovs Nikolajs (14.03.1962 - 01.10.2019)
Naumovs Aleksandrs (22.08.1949 - 04.10.2019)
Nazarova Jevgeņija (24.05.1948 - 07.10.2019)
Peterāns Antons (18.09.1935 - 04.10.2019)
Petkevičs Leonīds (02.07.1938 - 30.09.2019)
Plinta Varvara (15.12.1932 - 08.10.2019)
Ribakova Feodosija (06.06.1935 - 03.10.2019)
Šidlovska Veneranda (20.06.1938 - 01.10.2019)
Terzjane Ksenija (03.02.1945 - 03.10.2019)
Vedļa Viktors (08.02.1956 - 07.10.2019)
Volodjko Henrihs (25.03.1939 - 07.10.2019).

D-fakti.lv

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