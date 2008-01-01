На “Белорусском кирмаше” отшумело веселое подворье

Новости Культура | 8 октября 2019 | 17:07

ЦБК ЦБК

4 октября 2019 года в Даугавпилсе при полном аншлаге прошел IX Международный фестиваль народной культуры «Белорусский кирмаш в Даугавпилсе», в котором приняли участие белорусские творческие коллективы и участники из Латвии, Литвы, Эстонии и Беларуси. Культурный форум прошел под знаком 20-летия Даугавпилсского Центра белорусской культуры (ЦБК), а темой Гала-концерта стало веселое подворье!

По традиции Международный фестиваль народной культуры «Белорусский кирмаш в Даугавпилсе» проходит ежегодно осенью, когда с полей и огородов убран урожай и повсеместно проводятся ярмарки. За девять лет фестиваль, целью которого является сохранение и популяризация культурного наследия и народных традиций, приобрел позитивный имидж и заслуженный авторитет у своих давних поклонников.

Поэтому задолго до начала Гала-концерта в фойе Дворца культуры было оживленно и многолюдно; зрители собирались вокруг презентационных столов. Каждый мог найти себе занятие по душе. Ремесленницы из Браслава (Беларусь) представляли изделия белорусского декоративно-прикладного искусства и обучали их изготовлению; рядом бойко шла реклама выращенного местными хозяйками урожая и вкусных варений, салатов и маринадов. А даритель в обмен на принесенную книгу на белорусском языке или о Беларуси получал фирменный фестивальный сувенир «Пуговицу счастья» и тут же мог ознакомиться с рекламными и туристическими буклетами о Беларуси. Юные посетители с большим воодушевлением и азартом занимались белорусской вытинанкой, клеили открытки и разукрашивали, делали куклы-обереги. А для любителей потанцевать в фойе второго этажа проводился мастер-класс по белорусским народным танцам.

Получив предварительный заряд позитива и хорошего настроения, зрители до отказа заполнили большой зал Дворца культуры и на несколько часов окунулись в атмосферу незабываемого искрометного праздника, который открыл председатель Даугавпилсской городской думы Андрей Элксниньш, который отметил, что белорусская культура в Даугавпилсе цветет и развивается, поблагодарив ЦБК за активную работу в создании позитивного имиджа города.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Латвии Василий Маркович подчеркнул, что одна из самых активных белорусских диаспор Латвии именно в Даугавпилсе, где работают в сотрудничестве ЦБК и общество «Уздым», есть воскресная школа. В.Маркович вручил руководителю ЦБК и председателю белорусского общества «Уздым» Жанне Романовской медаль «100 лет дипломатической службы Беларуси» от Министерства иностранных дел Беларуси за подписью министра иностранных дел РБ Владимира Макея.

«Это награда всей профессиональной команде ЦБК и большой общественной организации «Уздым» как высокая оценка Беларусью той активной, разносторонней работы, которую мы делаем в качестве народной дипломатии в сохранении и популяризации белорусской культуры в Латвии», – сказала Ж.Романовская в благодарность.

Генеральный консул РБ в Даугавпилсе Владимир Климов в приветственном обращении обозначил популярность «Белорусского кирмаша», который с каждым годом привлекает все больше зрителей и участников, значит, у форума большое будущее.

В свою очередь, атташе Генерального консульства Российской Федерации в Даугавпилсе Владислав Балакин выразил добрые пожелания фестивалю, отметив, что «нас многое объединяет».

Яркое театрализованно-музыкальное представление началось! Все творческие коллективы ЦБК: ансамбль народной песни «Купалинка», танцевальный ансамбль «Лянок», хоровая капелла «Спадчына», вокальный ансамбль «Пралески», детская студия «Скарбница» представили песни и танцы, которые чередовались небольшими юмористическими постановками от театральной студии «Паулинка».

Затем эстафету любительских беллорусских коллективов из Латгалии: ансамбля «Узоры» из Ливан, «Завируха» их Екабпилса, «Рябинушка» из Прейли, «Народная студия» из Дагды подхватили прибалтийские гости – постоянный участник кирмаша Сергей Шабодалов из Висагинаса (Литва) и дуэт «Спадки» из Эстонии, впервые выступивший на фестивале и покоривший зал своим акапельным пением.

Особо яркие краски в разноцветный фестивальный венок вписали давние друзья из Беларуси: трио Дарьи Шук, Евгении Шук и Игоря Метлы из Миор, артисты известных коллективов «Княжыч» и «Полоцкий зьвяз» из исторического Полоцка с их захватывающими аутентичними песнями, с пением под белорусскую дуду.

Ну и, конечно же, полюбившийся зрителям с прошлого фестиваля образцовый вокально-хореографический ансамбль «Комарики» из Новополоцка; это яркий, звонкий, самобытный, способный зажечь любого зрителя коллектив, который полностью отражает свое название. Творческие номера «Комариков» вносят особый национальный колорит в любую программу. Зал то и дело взрывался бурными аплодисментами и криками «Браво» после зажигательных танцев и звонких переливных голосов юных талантливых артистов, в буквальном смысле порхающих на сцене.

Два часа концерта пролетели в один миг. А зрителям хотелось продолжения; они долго не отпускали артистов, стоя слушали и подпевали песню «Белорусский дом» (слова Станислава Володько, музыка Александра Рудзя), по традиции исполняемой в финале Гала-концерта. Фестиваль-ярмарка музыки, песни, танца подошел к концу. Он дал возможность увидеть некоторые народные традиции и ценности, которые многими народами мира уже утрачены.

В рамках Международного фестиваля «Белорусский кирмаш в Даугавпилсе» в Центре белорусской культуры 5 октября состоялись открытие выставки картин Велты Лоце на тему «Милые образы родного края» (продлится до 30 ноября) и презентация диска песен «Пусть счастливы все будут на земле» на слова Станислава Володько в исполнении солиста Сергея Шабодалова (Висагинас).

Следующий кирмаш будет юбилейным – десятым по счету, и организаторы надеются, что он объединит белорусские любительские коллективы прибалтийского региона – Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, России, а также Беларуси. Тема – толока, то есть совместная созидательная работа, благодаря которой «Белорусский кирмаш в Даугавпилсе» из сводного концерта превратился в брендовый фестиваль.



Центр белорусской культуры