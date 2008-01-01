Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

9 октября

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Сегодня количество затраченных на достижение какой-то цели усилий может достигнуть совершенно неимоверных размеров, однако толку от этого никакого не будет. Возможно, лучше за это дело и не браться.

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Новости Латвия | 9 октября 2019 | 09:12

Среда, 9 октября: еще холоднее

Пресс-фото

Сегодня в Латвии, по прогнозам метеорологов, будет пасмурно, местами пройдет дождь.

Ветер умеренный, с юго-восточного и южного он сменится юго-западным, западным. Температура воздуха от +4, в середине дня достигнет +11...+12 градусов. Местами пройдет дождь.

В Риге максимальная температура воздуха составит +12 градусов. Будет облачно, но без существенных осадков.

LSM 

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