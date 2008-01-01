Подать заявку на участие в аукционе на аренду новых производственных помещений можно до 18 октября

Новости Экономика | 8 октября 2019 | 16:50

Самоуправление Даугавпилса, заботясь о развитии города и о создании новых рабочих мест, осуществляет ряд проектов, направленных на приведение в порядок инфраструктуры и создание прочих условий, благоприятных для развития бизнеса.

Один из таких проектов – строительство новых производственных помещений в Северной промышленной зоне, на ул.Менделеева,5. Прием заявок на участие в аукционе на права аренды этих помещений уже начался и продолжится до 18 октября.

Объект строится при финансировании со стороны специализированных программ Европейских структурных фондов, направленных на развитие предпринимательской деятельности. Для Даугавпилса это – первый опыт в реализации проектов такого рода, но в других самоуправлениях Латвии в рамках программы уже построено несколько аналогичных объектов, которые успешно работают.

Есть все основания полагать, что объект вызовет неподдельный интерес среди потенциальных инвесторов: при строительстве здания использованы технологические решения нового поколения, оно соответствует высоким стандартам пожарной безопасности, оборудовано мощной и современной вентиляционной системой, а также двойной системой отопления, что обеспечивает высокую энергоэффективность здания и значительно снижает затраты на его эксплуатацию. Оно отлично подходит для размещения производств с очень высокими технологическими требованиями

Общая площадь здания составляет более 3 000 м2. На прилегающей к нему территории будет оборудована парковка на 30 стояночных мест. К объекту проведены все необходимые коммуникации, а выгодное месторасположение рядом с железной дорогой открывает широкие возможности логистики.

Аукцион на права аренды производственных помещений состоится 30 октября 2019 года. Информация о его проведении и о самом объекте размещена на домашней странице самоуправления www.daugavpils.lv. Получить более подробную информацию, а также договориться об осмотре объекта можно, обратившись в Департамент управления имуществом Даугавпилсской городской думы по тел. 654 04351, 654 04353, 654 04348.

Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.

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