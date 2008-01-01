Посол Израиля видит самые широкие возможности для сотрудничества в сферах образования и культуры

Новости Политика | 8 октября 2019 | 16:48

7 октября в Даугавпилс прибыла с официальным визитом посол Израиля Орли Гил. Она приступила к работе в Латвии совсем недавно и цель этого визита – ознакомиться с регионами страны. Начался визит со встречи в Даугавпилсской городской думе.

С председателем Думы Андреем Элксниньшем обсуждались возможности расширения сотрудничества в сфере образования, развития сотрудничества с городом-побратимом Даугавпилса Рамлой, а также знакомство с другими городами Израиля.

Председатель Думы Андрей Элксниньш поблагодарил посла за проявленный интерес и сообщил, что на следующей неделе отправляется в командировку в Рамлу. С послом обсудили вопрос посещения во время этого визита и других городов Израиля, чтобы обсудить возможности сотрудничества. Андрей Элксниньш в качестве самого перспективного направления сотрудничества рассматривает именно образование, обмен студентами и освоение новых технологий.

Посол Израиля также запланировала посещение Даугавпилсского Университета и встречу с представителями еврейской общины.

Отдел общественных отношений и маркетинга

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