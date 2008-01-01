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Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

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Новости Культура | 8 октября 2019 | 16:38

Новая интерактивная программа «Рассказ старой фотографии»

C 15 октября Даугавпилсский краеведческий и художественный музей предлагает ученикам 2-7 классов новую интерактивную программу «Рассказ старой фотографии».

В наше время никого не удивишь цифровым фотоаппаратом, а фотография давно перестала быть чем-то необычным и редким. Сейчас почти каждый может делать тысячи снимков на свой телефон или на любую другую технику с функцией камеры, например, планшет. Однако, до появления таких возможностей, фототехника прошла долгий путь развития – менялись и внешний вид фотоаппаратов, и принципы их работы.

Во время занятия дети узнают, как выглядели фотоаппараты 150 лет назад, как они менялись в течение времени, сколько часов проводили фотографы в фотолаборатории, чтобы сделать один снимок. У детей будет возможность познакомиться с интереснейшими моделями фотоаппаратов из частной коллекции Ромуальда Понятовского.

Во время программы дети попробуют создать «фотографии» без фотоаппарата – в технике цианотипии. А что эта за техника, Вы сможете узнать, посетив нашу программу.

Для того, чтобы у нас всё получилось, с собой необходимо взять резиновые перчатки.

Продолжительность занятия 1 час 15 мин. – 1 час 30 мин.

Цена: 1,50 EUR

Минимальное количество человек в группе – 10.

Записываться педагогам и руководителям групп необходимо заранее (как минимум за 3 дня) по телефону 654 24155 или 20203713.

Ждём Вас в гости!

Daugavpils
 

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