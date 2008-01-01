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Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

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Новости Латвия | 8 октября 2019 | 09:10

Вторник, 8 октября: облачно и дождливо

Пресс-фото

Во вторник небо над Латвией в основном будет покрыто облаками, повсеместно ожидаются кратковременные осадки - главным образом небольшой дождь, прогнозируют синоптики.

С утра местами на побережье ожидаются умеренные осадки, местами образуется туман. Будет дуть слабый ветер, температура воздуха понизится до +3..-3 градусов.


Днем будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер, а воздух прогреется до +4 .. + 10 градусов.

В Риге небо временами будет проясняться. Днем ветер станет умеренным, а температура достигнет +8 градусов.


LSM

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