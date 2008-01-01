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Новости Латвия | 7 октября 2019 | 19:03
Во второй половине недели будет потепление
На этой неделе самая холодная погода ожидается в понедельник и вторник, а затем станет значительно теплее, прогнозируют синоптики.
На смену арктическим воздушным массам, доминировавшим в Латвии в начале октября, придут Атлантические, которые принесут теплую погоду.
Во вторник ночью во многих местах температура будет в районе нуля, где-то ожидается мокрый снег. Однако днем температура воздуха на побережье Курземе достигнет +10 градусов, в других местах будет прохладнее.
Со среды морозы не ожидаются, температура во второй половине недели будет в основном +8.. +13 градусов, а в выходные теплый воздух из Западной Европы приблизится к нашему региону. Возможно, в Курземе и Земгале столбик термометра достигнет +15 градусов. Ночью температура не упадет ниже нуля.
Впрочем, в течение недели ожидаются дожди. Начиная со среды ветер в основном будет юго-западным, с порывами от 15 до 18 метров в секунду на побережье.
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