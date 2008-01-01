Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

7 октября

Именины:
Даумантс, Друввалдис / Антон, Владислав, Давид

Гороскоп на день

Овен
21 марта
- 20 апреля

Сегодня желаемое так легко дастся в руки, что вы можете почувствовать даже легкое разочарование - полученное без борьбы становится менее ценным. Но менее необходимым-то оно от этого не становится...

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

понедельник
Ночь
.. 2 C
Утро
.. 2 C
День
5 .. 7 C
Вечер
.. 2 C
Ветер
1 .. 3 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе

 

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Фестиваль приглашает на презентацию диска песен Станислава Володько

В субботу, 5 октября 2019 года, в 14.00, в рамках IX Международного фестиваля народной культуры «Бел ...

2. В Даугавпилсе успешно завершилась II Международная туристическая контактная биржа

3. Понедельник, 30 сентября: пасмурно и дождливо

4. Ушли в мир иной...

5. Пятница, 4 октября: становится заметно холоднее

6. На этой неделе в Даугавпилсском театре – премьера абсурдного спектакля «Человек из Подольска»

7. Открытие двух новых выставок в центре Ротко

8. Инвестор готов восстановить два заброшенных здания в центре

9. «Пралески» выступили на фестивале белорусской песни в Шальчининкае

10. Накануне Дня учителя чествовали лучших педагогов города

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {175}

 

Новости Латвия | 7 октября 2019 | 19:03

Во второй половине недели будет потепление

Пресс-фото

На этой неделе самая холодная погода ожидается в понедельник и вторник, а затем станет значительно теплее, прогнозируют синоптики.

На смену арктическим воздушным массам, доминировавшим в Латвии в начале октября, придут Атлантические, которые принесут теплую погоду.

Во вторник ночью во многих местах температура будет в районе нуля, где-то ожидается мокрый снег. Однако днем ​​температура воздуха на побережье Курземе достигнет +10 градусов, в других местах будет прохладнее.

Со среды морозы не ожидаются, температура во второй половине недели будет в основном +8.. +13 градусов, а в выходные теплый воздух из Западной Европы приблизится к нашему региону. Возможно, в Курземе и Земгале столбик термометра достигнет +15 градусов. Ночью температура не упадет ниже нуля.

Впрочем, в течение недели ожидаются дожди. Начиная со среды ветер в основном будет юго-западным, с порывами от 15 до 18 метров в секунду на побережье.
 

LSM

Добавить комментарий

 