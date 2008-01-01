Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 7 октября 2019 | 18:50

На 7 октября 2019 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 100 профессиям.

Вакансии:

- автомеханик;

- автослесари;

- агроном (Меймури, Скрудалиена);

- административный директор (директор программы трансформации);

- администраторы отелей;

- администраторы офиса;

- архивариус;

- бармены;

- бетонщики;

- бухгалтер;

- бухгалтер-учётчик (работа в Ливанах);

- ветеринар (Меймури, Скрудалиена);

- ветеринарный фельдшер (Вайкуляны, Ликсна);

- визажист;

- водители автомобилей;

- водители грузовых автомобилей;

- водитель (перевозка опасных грузов);

- врачи;

- главный инженер лесного хозяйства;

- горничная отеля;

- грузчик (работа в Кекаве);

- дамские парикмахеры;

- делопроизводитель;

- дошкольный педагог;

- дояры;

- жестянщик;

- забойщики крупного рогатого скота;

- заводчик мясного скота (Рудзиши, Медуми);

- зоотехник (Меймури, Скрудалиена);

- изготовитель теста;

- инвентаризатор леса;

- инженер-механик;

- инженер-строитель;

- инженер технических систем безопасности;

- инженер-технолог;

- инженер-электрик электротехнического оборудования;

- инженеры-электрики;

- инженеры-электронщики (работа в Ливанах);

- инспектор по качеству продукции (металлообработка / машиностроение);

- испытатель;

- интервьюер;

- каменщики;

- комплектовщики;

- кондитеры;

- коневод (Рудзиши, Медуми);

- конный тренер (Рудзиши, Медуми);

- конюх (Рудзиши, Медуми);

- конструктор-механик (машиностроение/металлообработка);

- коптильщики мяса;

- кочегар (Субате, Илуксте);

- кровельщики;

- логопед (Силенe);

- маляры;

- маркировщики;

- медсестра;

- медсестра дошкольного учреждения;

- менеджер по персоналу (работа в Ливанах);

- менеджер по продажам;

- механик в цех;

- механик электромеханического оборудования;

- мойщик оборудования;

- монтажник строительных конструкций;

- монтажники;

- монтёр электронного оборудования;

- мостовщик;

- мужские парикмахеры;

- мясник (работа в Германии);

- нормировщик;

- опекун собак и кошек (работа в Демене);

- оператор землеройной машины (в области строительства);

- оператор лесопилки;

- оператор пескоструйного оборудования;

- оператор резки;

- операторы ввода данных;

- операторы мясоперерабатывающих предприятий;

- отделочники;

- официанты;

- пастух (Рудзиши, Медуми);

- пекарь;

- плавильщик металла;

- плиточники;

- плотники;

- повара;

- подсобные работники;

- помощник бухгалтера;

- помощник руководителя учреждения;

- помощники поваров;

- преподаватель английского языка;

- преподаватель латышского языка;

- программисты;

- продавец розничной торговли;

- продавец рынка;

- продавцы-консультанты;

- птичники;

- рабочий леса;

- рабочий цеха (Баложи, Кекава);

- рекламный агент;

- ремонтный рабочий;

- рубщики мяса (“обвальщики”);

- руководители проектов;

- руководители строительных работ;

- руководитель металлообрабатывающего предпрятия;

- руководители сельскохозяйственных предприятий;

- сантехники;

- сборщик деревянных конструкций;

- сварщики;

- сельскохозяйственные рабочие;

- складской рабочий;

- скотники;

- слесари;

- слесарь-монтажник;

- советник руководителя;

- специалист по бизнесу;

- специалист по земельным вопросам (Шедере, Илуксте);

- специалист по логистике;

- специалисты по косметологии;

- специалисты по маникюру;

- специалисты по продажам;

- старший повар;

- старший инспектор мест лишения свободы;

- столяр;

- строители;

- строительные рабочие;

- телятники;

- техник инженерных коммуникаций;

- техник холодильных систем;

- технологи;

- технологи продуктов питания;

- токари;

- трактористы;

- уборщик (Баложи, Кекава);

- упаковщик (работа в Кекаве);

- учитель дошкольного образования;

- учитель информатики и физики (Силенe);

- учителя информатики;

- физиотерапевт;

- финансисты;

- финансовые аналитики;

- швеи;

- штукатуры;

- экономист по внешней торговле;

- экскаваторщик;

- электрики;

- электромеханик лифтов;

- электромонтёр;

- эрготерапевт;

- юрист.

Информация о вакансиях:

- Даугавпилсский филиал ГАЗ, ул. Варшавас 18, каб. Nr.108, тел. 65434561, 25685858

- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls



Для работодателей:

• размещение информации о свободных рабочих местах - тел. 20243873

Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ.

Подробная информация по тел. 25714617.



D-fakti.lv