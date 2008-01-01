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Новости Культура | 7 октября 2019 | 18:45

Латгальскую библиотеку заняли рыжие и конопатые

lsm.lv

В Даугавпилсе, в Латгальской центральной библиотеке, фотохудожница Валия Платаце открыла персональную выставку «Рыжие» и пообещала Rus.Lsm.lv сделать этот проект длительным и основным в своем творчестве.

— Идея появилась давно — как минимум лет пять назад, — говорит Валия. — Я сама рыжая, и дочка у меня рыжая. Рыжим быть непросто (ну, да. «Рыжий, рыжий, конопатый, убил дедушку лопатой», — еще не самая обидная дразнилка — Л. В.), и, только повзрослев, я поняла, что это — особый знак. Моя главная модель и муза — дочка. Еще — ее знакомые по школе. И я давала объявления в Интернете, что ищу рыжеволосых людей для фотосъемки. Они откликались. Я планирую для будущих выставок привлекать новых героев и снимать прежних, показывать, как на них действует время.

Валия Платаце родилась в Краславе. В Даугавпилсе изучала фотодизайн, педагогику и психологию; в Риге — управление бизнесом. Участвовала в нескольких групповых выставках и пленэрах, нынешняя «персоналка» — третья по счету.

Открыто до 31 октября.

LSM
 

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