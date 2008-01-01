Понедельник, 7 октября: сыро и холодно

Новости Латвия | 7 октября 2019 | 10:25

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Согласно прогнозам метеорологов, в Латвии сегодня будет облачно с прояснениями, во многих районах страны ожидается кратковременный дождь, также возможен мокрый снег. Отдельные участки дорог будут скользкими.

Ветер слабый, температура воздуха по стране составит днем +3…+8 градусов. Однако на взморье возможны очень сильные осадки. Не исключена даже гроза.

В Риге с утра и днем ожидается кратковременный, в том числе сильный дождь, возможен мокрый снег. С утра дороги и тротуары будут скользкими. Днем до +5...+7 градусов.

Медицинский тип погоды — второй, благоприятный.

LSM