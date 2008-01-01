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4 октября
Именины:
Францис, Модра / Андрей, Дмитрий, Евсений
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Сегодня с утра вы, возможно, не сможете найти свои розовые очки, и мир предстанет пред вами в сероватых тонах. Ну не все же радоваться жизни, надо и передохнуть иногда.
Источник: ignio.com
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Источник: Банк Латвии
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 4 октября 2019 | 11:51
Пятница, 4 октября: становится заметно холоднее
Сегодня Латвии сохранится преимущественно облачная погода. Практически повсеместно кратковременный дождь, к вечеру возможен мокрый снег.
Ночью туман с видимостью 500-1000 м. Температура воздуха ночью…0…+5°, местами на побережье до…+7°.
Будет дуть слабый северный ветер - 2-7 м/сек. Температура воздуха днем +7…+11 градусов, к вечеру она еще понизится, на востоке страны дороги могут стать скользкими.
В Риге облачно, временами с прояснением. Небольшой кратковременный дождь. Утром туман с видимостью 500-1000 метров. Ветер от слабого до умеренного, днем – северного направления. Днем будет +10...+11 градусов.
Медицинский тип погоды – второй, благоприятный.
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