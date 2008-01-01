Событие недели

Фестиваль “Белорусский кирмаш” 4 октября приглашает на веселое подворье

4 октября 2019 года в Даугавпилсе пройдет IX Международный фестиваль народн ...

Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

4 октября

Именины:
Францис, Модра / Андрей, Дмитрий, Евсений

Гороскоп на день

Рыбы
19 февраля
- 20 марта

Сегодня с утра вы, возможно, не сможете найти свои розовые очки, и мир предстанет пред вами в сероватых тонах. Ну не все же радоваться жизни, надо и передохнуть иногда.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

пятница
Ночь
5 .. 7 C
Утро
7 .. 9 C
День
8 .. 10 C
Вечер
5 .. 7 C
Ветер
1 .. 3 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе

 

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Фестиваль приглашает на презентацию диска песен Станислава Володько

В субботу, 5 октября 2019 года, в 14.00, в рамках IX Международного фестиваля народной культуры «Бел ...

2. В Даугавпилсе успешно завершилась II Международная туристическая контактная биржа

3. Понедельник, 30 сентября: пасмурно и дождливо

4. Фенолог об октябре: в конце Месяца Духов упадут первые снежинки, а мороз загрызет последние цветы

5. Центр русской культуры в Даугавпилсе открыл сезон книгой и фильмом

6. В ближайшее время погоду будут определять циклоны

7. Ушли в мир иной...

8. На этой неделе в Даугавпилсском театре – премьера абсурдного спектакля «Человек из Подольска»

9. Открытие двух новых выставок в центре Ротко

10. Инвестор готов восстановить два заброшенных здания в центре

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {175}

 

Новости Латвия | 4 октября 2019 | 11:51

Пятница, 4 октября: становится заметно холоднее

Сегодня Латвии сохранится преимущественно облачная погода. Практически повсеместно кратковременный дождь, к вечеру возможен мокрый снег.

Ночью туман с видимостью 500-1000 м. Температура воздуха ночью…0…+5°, местами на побережье до…+7°.

Будет дуть слабый северный ветер - 2-7 м/сек. Температура воздуха днем +7…+11 градусов, к вечеру она еще понизится, на востоке страны дороги могут стать скользкими.

В Риге облачно, временами с прояснением. Небольшой кратковременный дождь. Утром туман с видимостью 500-1000 метров. Ветер от слабого до умеренного, днем – северного направления. Днем будет +10...+11 градусов.

Медицинский тип погоды – второй, благоприятный.

LSM
 

Добавить комментарий

 