Пятница, 4 октября: становится заметно холоднее

Новости Латвия | 4 октября 2019 | 11:51

Сегодня Латвии сохранится преимущественно облачная погода. Практически повсеместно кратковременный дождь, к вечеру возможен мокрый снег.

Ночью туман с видимостью 500-1000 м. Температура воздуха ночью…0…+5°, местами на побережье до…+7°.

Будет дуть слабый северный ветер - 2-7 м/сек. Температура воздуха днем +7…+11 градусов, к вечеру она еще понизится, на востоке страны дороги могут стать скользкими.

В Риге облачно, временами с прояснением. Небольшой кратковременный дождь. Утром туман с видимостью 500-1000 метров. Ветер от слабого до умеренного, днем – северного направления. Днем будет +10...+11 градусов.

Медицинский тип погоды – второй, благоприятный.

LSM

