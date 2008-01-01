Первая премьера Даугавпилсского театра в этом сезоне

Новости Культура | 3 октября 2019 | 21:22

Даугавпилсский театр в ожидании первой премьеры этого сезона — 5 октября зрителей ждёт спектакль «Человек из Подольска», который поставлен по пьесе российского автора Дмитрия Данилова, получившего в 2018 году премию «Золотая маска» в категории «Лучший драматург». Ставит спектакль режиссёр Георгий Сурков, который несколько лет работал с театром в Даугавпилсе. Как шла работа над спектаклем, и почему выбор пьесы не стал сюрпризом для актеров, рассказывает передача «Домская площадь» Латвийского радио-4.

Сурков в Даугавпилсском театре успел поставить несколько спектаклей и организовать театральный фестиваль «Пространство Даугавпилса». Теперь после работы в России режиссёр возвращается в Даугавпилс с постановкой «Человек из Подольска». «Я очень рад, что спустя три года вернулся сюда. И я вернулся в другом качестве, и театр за эти три года очень сильно вырос. Это очень приятная встреча».

Пьеса «Человек из Подольска» в 2018 году в России получила приз «Золотая маска», и многие режиссёры сейчас работают с этим материалом. Это пьеса о том, как быть счастливым независимо от обстоятельств, в которых ты живёшь. Так Сурков определил главную тему спектакля.

«В любом месте и для любого человека [постановка] была бы актуальной, но в Даугавпилсе приобретает особый смысл. В этом городе, как мне кажется, есть много людей, недовольных своим местом и мечтающих уехать, куда-то вырваться и жить в большом городе, с большими перспективами и думающих, что они обретут какое-то счастье, когда это случится».

Главную роль в этом спектакле исполняет Вадим Богданов, который рассказал, что недавно с коллегами он организовал театральные читки. Этот формат популярен в России, где Вадим учился. В итоге многие остановились на пьесе «Человек из Подольска, не зная, что по этому тексту на сцене театра поставят спектакль.

«И месяца через 3-4 мы узнали, что театр собирается ставить эту пьесу. Театр, может быть, не был в курсе, что мы делали, поскольку это наш личный проект. Мы узнали об этом из расписания. В общем коридоре висит список, кто вызван на репетицию, первую читку пьесы. Там была моя фамилия. Я ещё не знал, кого буду там играть. Мы пришли, прочитали, а там уже рассказали, кто и что будет играть».

С этой пьесой была два совпадения, рассказывает Сурков, когда задумывал спектакль. «Была два таких совпадения. Когда я предлагал спектакль Олегу Шапошникову, оказалось, что он уже знал эту пьесу и читал до этого. Второе — актёры, не зная о будущей постановке, самостоятельно организовали читку. Столько прекрасных стечений обстоятельств. Видимо, какой-то знак, что это должно случиться».

Актёр Вадим Богданов находит проблемы, озвученные в спектакле, актуальными и для себя. «Речь ведь не только о маленьких городах. Можно жить и в большом городе и находить всё самое плохое. Для меня [тема] безумно актуальна, наверно для каждого она актуальна. К сожалению, по-настоящему счастливых людей не так и много».

События в спектакле происходят в полицейском участке, продолжает Сурков. «Главного героя задерживает полиция и начинает его допрашивать. Поскольку причины задержания нет, то они говорят не о его нарушениях, а его жизни. Как он живёт? Что он видит, когда едет на работу? Любит ли он свою жену? Любит ли он свою работу? Зрителям, идущим на любой спектакль, не нужно ничего ожидать. Зрителям надо приходить обнулёнными и воспринимать, то, что они видят без каких-то желаний до этого, поскольку желания могут не оправдаться. Лучше всего приходить с позиции ноль».

Вадиму Богданову также сложно ответить, с каким ожиданиями идти на спектакль. «Тема очень актуальная несмотря на то, что всё происходит не очень позитивно. Но тема позитивная, тема про добро, хорошее. Идти стоит. Может, получится иначе посмотреть на окружающий тебя мир».

Подготовка к спектаклю шла два месяца. Результат можно увидеть в Даугавпилсском театре уже на этих выходных 5 и 6 октября.

LSM

