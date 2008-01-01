Событие недели
Точка зрения
3 октября
Именины:
Элза, Илизана / Михаил, Олег, Татьяна
Гороскоп на день
Водолей
21 января
- 18 февраля
Сегодня вас будут донимать советами, причем заниматься этим будут все, кому не лень. Стоит ли говорить, какова этим советам цена?
Источник: ignio.com
- Ночь
- 9 .. 11 C
- Утро
- 8 .. 10 C
- День
- 10 .. 12 C
- Вечер
- 8 .. 10 C
- Ветер
- 2 .. 4 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.0925 ()
|GBP
|0.8897 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|71.2142 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе
Популярные статьи
Фестиваль приглашает на презентацию диска песен Станислава Володько
В субботу, 5 октября 2019 года, в 14.00, в рамках IX Международного фестиваля народной культуры «Бел ...
2. В Даугавпилсе успешно завершилась II Международная туристическая контактная биржа
3. Понедельник, 30 сентября: пасмурно и дождливо
4. Даугавпилс посетили послы 27 стран
5. Четверг, 26 сентября: солнечно и сухо
6. 1 октября осмотр центра Ротко для сениоров бесплатно
7. Фенолог об октябре: в конце Месяца Духов упадут первые снежинки, а мороз загрызет последние цветы
8. Началась Европейская неделя спорта
9. Центр русской культуры в Даугавпилсе открыл сезон книгой и фильмом
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 3 октября 2019 | 17:34
Накануне Дня учителя чествовали лучших педагогов города
2 октября педагоги Даугавпилса собрались в Центре латышской культуры, чтобы накануне Международного Дня учителя, согласно доброй традиции, поприветствовать новых коллег и чествовать лучших специалистов.
Тему торжественного мероприятия «Учитель в эпоху перемен» определило внедрение нового содержания образования, являющееся на данный момент важнейшей задачей для учебных учреждений. Руководитель Управления образования Марина Исупова положительно оценивает то, что уже сделано и еще предстоит сделать в этом направлении.
Заместитель председателя Даугавпилсской думы Янис Дукшинский в поздравительной речи отметил, что профессия педагога – определенно одна из самых важных. Учитель – это человек, который дает не только знания и навыки, но и создает отношение человека ко многим важным моментам, с которыми придется столкнуться в жизни, он придает уверенности для свершения великих дел. Педагог одновременно должен быть и ученым, и психологом, и человеком, которому ребенок может доверять, а это непросто.
Педагоги, которые каждый день преподают историю, географию, обучают дошколят или руководят детским садом, продемонстрировали отличные способности к преображению, выйдя на сцену в качестве певцов и танцоров.
Во время мероприятия чествовали бывших директоров, педагогов и сотрудников Управления образования.
Неотъемлемой частью праздника вот уже много лет является и знакомство с новыми учителями. В этом году к работе в даугавпилсских учебных учреждениях приступили 16 новых специалистов. Среди них есть как те, кто только что закончил ВУЗ и с волнением делает первые шаги на педагогическом поприще, так и те, кому сфера образования уже хорошо знакома, но с другого профессионального ракурса. Кристине Галване уже более 10 лет работает юристом в Управлении образования, но в этом году решила найти применение диплому музыкального педагога и начала обучать музыке ребят из основной школы «Сасканяс». Такие перемены она объясняет большим желанием досконально изучить интереснейшую профессию учителя.
Кульминацией торжественного мероприятия стало объявление победителей конкурса «Молодой учитель года 2019» и чествование лауреатов ежегодного конкурса Управления образования «Приз педагогического мастерства 2019». Коллектив Русского лицея поздравили с получением очередной «Большой совы». Отметили и педагогов нашего города, удостоившихся награды имени Никодема Ранцана.
Обширный список претендентов на соискание профессиональных наград и достижения Даугавпилсских учебных учреждений свидетельствуют о том, что в сфере образования нашего города работает много талантливых и творческих людей, которые увлеченно и самоотверженно выполняют свою работу.
Добавить комментарий