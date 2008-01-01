Накануне Дня учителя чествовали лучших педагогов города

Новости Общество | 3 октября 2019 | 17:34

2 октября педагоги Даугавпилса собрались в Центре латышской культуры, чтобы накануне Международного Дня учителя, согласно доброй традиции, поприветствовать новых коллег и чествовать лучших специалистов.

Тему торжественного мероприятия «Учитель в эпоху перемен» определило внедрение нового содержания образования, являющееся на данный момент важнейшей задачей для учебных учреждений. Руководитель Управления образования Марина Исупова положительно оценивает то, что уже сделано и еще предстоит сделать в этом направлении.

Заместитель председателя Даугавпилсской думы Янис Дукшинский в поздравительной речи отметил, что профессия педагога – определенно одна из самых важных. Учитель – это человек, который дает не только знания и навыки, но и создает отношение человека ко многим важным моментам, с которыми придется столкнуться в жизни, он придает уверенности для свершения великих дел. Педагог одновременно должен быть и ученым, и психологом, и человеком, которому ребенок может доверять, а это непросто.

Педагоги, которые каждый день преподают историю, географию, обучают дошколят или руководят детским садом, продемонстрировали отличные способности к преображению, выйдя на сцену в качестве певцов и танцоров.

Во время мероприятия чествовали бывших директоров, педагогов и сотрудников Управления образования.

Неотъемлемой частью праздника вот уже много лет является и знакомство с новыми учителями. В этом году к работе в даугавпилсских учебных учреждениях приступили 16 новых специалистов. Среди них есть как те, кто только что закончил ВУЗ и с волнением делает первые шаги на педагогическом поприще, так и те, кому сфера образования уже хорошо знакома, но с другого профессионального ракурса. Кристине Галване уже более 10 лет работает юристом в Управлении образования, но в этом году решила найти применение диплому музыкального педагога и начала обучать музыке ребят из основной школы «Сасканяс». Такие перемены она объясняет большим желанием досконально изучить интереснейшую профессию учителя.

Кульминацией торжественного мероприятия стало объявление победителей конкурса «Молодой учитель года 2019» и чествование лауреатов ежегодного конкурса Управления образования «Приз педагогического мастерства 2019». Коллектив Русского лицея поздравили с получением очередной «Большой совы». Отметили и педагогов нашего города, удостоившихся награды имени Никодема Ранцана.

Обширный список претендентов на соискание профессиональных наград и достижения Даугавпилсских учебных учреждений свидетельствуют о том, что в сфере образования нашего города работает много талантливых и творческих людей, которые увлеченно и самоотверженно выполняют свою работу.

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