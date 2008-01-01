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Новости Спорт | 3 октября 2019 | 17:32

Даугавпилсских спортсменов наградили за отличные достижения в спидвее

3 октября в Даугавпилсской городской думе состоялось награждение спортсменов спидвейного клуба «Локомотив», показавших отличные результаты на соревнованиях и чемпионатах Европейского уровня.

Спортсменов поздравлял председатель Думы Андрей Элксниньш и депутаты Комитета по вопросам образования и культуры.

Анджей Лебедев и Олег Михайлов в августе стартовали на Чемпионате Европы спидвею в парной гонке. Олег и Анджей заработали 20 очков, уступив спортсменам из России, получившим 26 очков, и дуэту из Чехии с результатом в 22 очка. В общем зачете наши спортсмены завоевали 3-е место.

Летом этого года в Чехии проходил Кубок Европы по спидвею в парной гонке U-19, в котором приняли участие даугавпилчане Артём Трофимов и Эрнест Матюшонок. По итогам соревнований ребята стали серебряными призерами.

Награжден был также тренер спортсменов Николай Кокин.

Решением Даугавпилсской городской думы спортсменам были вручены денежные премии.

 

Управление спорта.

Daugavpils
 

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