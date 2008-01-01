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Фестиваль “Белорусский кирмаш” 4 октября приглашает на веселое подворье

4 октября 2019 года в Даугавпилсе пройдет IX Международный фестиваль народн ...

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Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

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Посидите сегодня некоторое время на кухне, послушайте семейные сплетни. Мало того, что узнаете много нового и интересного, ваше внимание к делам семьи будет занесено вам в актив.

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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {175}

 

Новости Латвия | 3 октября 2019 | 16:52

Четверг, 3 октября: настоящая осень

Пресс-фото

Сегодня на всей территории Латвии переменная облачность. Ветер слабый, переменного направления.

Температура воздуха — +7...+13 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди.

В Риге максимальная температура воздуха составит +11 градусов, облачно. В первой половине дня — дождь. Ожидается слабый восточный ветер.
 

LSM

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