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3 октября
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Посидите сегодня некоторое время на кухне, послушайте семейные сплетни. Мало того, что узнаете много нового и интересного, ваше внимание к делам семьи будет занесено вам в актив.
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Новости Латвия | 3 октября 2019 | 16:52
Четверг, 3 октября: настоящая осень
Сегодня на всей территории Латвии переменная облачность. Ветер слабый, переменного направления.
Температура воздуха — +7...+13 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди.
В Риге максимальная температура воздуха составит +11 градусов, облачно. В первой половине дня — дождь. Ожидается слабый восточный ветер.
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