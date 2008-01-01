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Сегодня вам понадобится свобода. Возможно, по этому случаю вы решите оставить занимаемые позиции. Но если соберетесь жечь мосты, сперва подумайте - а вдруг пригодятся.
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Новости Общество | 2 октября 2019 | 20:14
В Даугавпилсе душевно отпраздновали День пожилых людей
1 октября во всем мире отмечают Международный день пожилых людей. В Даугавпилсе также традиционно прошел ряд мероприятий, на которых чествовали представителей старшего поколения. Сениоры нашего города могли отметить этот праздничный день посещением концерта, выставки, музея или зоопарка.
В этом году возродилась традиция проводить торжественное мероприятие, посвященное Дню пожилых людей, во Дворце культуры, который распахнул свои двери после реконструкции. С поздравительными речами выступило руководство Думы, представители Социальной службы, Латвийского красного креста и общественных организаций. Председатель Думы Андрей Элксниньш, обращаясь к виновникам торжества, поблагодарил их за мудрые советы, любовь и тепло, которые они так щедро дарят своим детям и внукам, пожелал им крепкого здоровья и мира в семьях.
Праздничное настроение подарил прекрасный концерт, подготовленный творческими коллективами дневного центра «Саскарсме». Прозвучали также музыкальные поздравления в исполнении коллективов Центра Белорусской культуры и Детско-юношеского центра «Яуниба». Приятный сюрприз приготовил и Дворец культуры, подарив сениорам возможность бесплатно посетить один из концертов XI Международного фестиваля циркового искусства «Parad Alle», который пройдет в конце октября. Подготовлено более 500 пригласительных.
После концерта гостей пригласили в фойе, где под живую музыку в исполнении диксиленда 13-й средней школы можно было потанцевать и пообщаться за чашечкой чая.
Особенным этот день был и для Даугавпилсского территориального центра социального обслуживания пенсионеров, клиентов которого поздравляло руководство Думы, представители Социальной службы и Даугавпилсского отделения Латвийского Красного креста. Во время теплой встречи обсудили планы развития учреждения на следующий год, поблагодарили самых активных жителей центра и насладились концертом, который подготовили коллективы творческой самодеятельности сотрудников пансионата. Не обошлось и без танцев и сладкого угощения, о котором позаботился Даугавпилсский комитет Латвийского Красного креста.
Годы – не помеха для жизнерадостности и любви. Особенно, если её бережно пронесли через всю жизнь. Подтверждение тому – семья Тарасовых, которая в этом году празднует 65-летие совместной жизни. Для даугавпилчан Павла Михайловича и Веры Фомичны Тарасовых этот год стал особенным еще и потому, что оба празднуют знаменательные юбилеи - 90 лет. К широкому семейному кругу поздравляющих присоединилось руководство думы, пожелав юбилярам сохранять любовь и еще долгие годы провести вместе у теплого семейного очага.
Поддержка и участие близких – это то, в чем больше всего нуждается каждый человек, независимо от возраста, не только в праздники, а каждый день.
Сюжет подготовил Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.
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