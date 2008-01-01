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Новости Политика | 2 октября 2019 | 20:11
Мэр Даугавпилса хочет создать свою партию
Глава Даугавпилсской городской думы Андрей Элксниньш начал работу над созданием новой политической партии. В интервью Latvijas Radio он подтвердил, что учредительный конгресс, возможно, состоится весной. Хотя политик пока в рядах партии «Согласие», он не исключает, что с основанной им партией могли бы договориться о некой форме сотрудничества.
Название нового движения Элксниньш не упомянул — по его словам, решать будут новые участники, жители Даугавпилса.
«Мы очень активно работаем над реализацией этой идеи. У нас собрались люди, которые поддерживают идею, что в Даугавпилсе необходима новая политическая сила, которая объединит даугавпилчан, где люди будут работать, а не разевать рот и ссориться», — заявил политик.
Он рассказал, что политическая сила сперва станет обществом и, вероятно, следующей весной примут решение о его основании. Ожидается, что новое объединение будет сотрудничать с «Согласием». «Нет ни одной другой социал-демократической силы в стране, за исключением того же самого “Согласия”», — заявил Элксниньш. Одновременно он признал: сперва надо понять, что будет делать само «Согласие» — изменится ли и какие приоритеты выдвинет.
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