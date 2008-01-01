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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 2 октября 2019 | 20:04
Среда, 2 октября: пройдут дожди
Погода сегодня ожидается переменно-облачная и во многих местах — дождливая, прогнозируют метеорологи.
С утра в Латгалии будет кратковременный дождь, а ближе к вечеру южных районов страны достигнет новая зона осадков, и небольшой дождь ожидается и там тоже.
Будет дуть юго-западный ветер (3-8 м/сек), в первой половине дня на побережье — порывами до 15 м/сек.
Воздух в середине дня прогреется до +11...+14 градусов.
В Риге переменная облачность. Днем +13...+14.
Медицинский тип погоды — второй, благоприятный.
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