Среда, 2 октября: пройдут дожди

Новости Латвия | 2 октября 2019 | 20:04

Погода сегодня ожидается переменно-облачная и во многих местах — дождливая, прогнозируют метеорологи.

С утра в Латгалии будет кратковременный дождь, а ближе к вечеру южных районов страны достигнет новая зона осадков, и небольшой дождь ожидается и там тоже.

Будет дуть юго-западный ветер (3-8 м/сек), в первой половине дня на побережье — порывами до 15 м/сек.

Воздух в середине дня прогреется до +11...+14 градусов.

В Риге переменная облачность. Днем +13...+14.

Медицинский тип погоды — второй, благоприятный.

LSM

