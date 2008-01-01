«Пралески» выступили на фестивале белорусской песни в Шальчининкае

Новости Культура | 1 октября 2019 | 21:12

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28 сентября 2019 года в небольшом городке Шальчининкай, недалеко от литовско-белорусской границы, прошел 23-й Праздник белорусской песни, который по традиции собрал вокальные коллективы белорусских обществ Литвы, а также гостей из Латвии и Беларуси. На фестиваль был приглашен ансамбль «Пралески» Даугавпилсского Центра белорусской культуры.

Праздник белорусской песни организует Объединение общественных белорусских организаций Литвы при поддержке министерства культуры, самоуправлений и посольства Беларуси в Литве. Песенный форум проводится на условиях ротации, и каждый год его принимает другой город, в котором активно работает белорусское общество. У Висагинаса эстафету перенял Шальчининкай, в котором, кстати, проходил и самый первый фестиваль белорусов Литвы.

Праздник белорусской песни начался с открытия выставки картин, объединенных темой сакральной архитектуры и природных красот г.Лида и его окрестностей.

Участников фестиваля приветствовали председатель Объединения общественных белорусских организаций Литвы Николай Логвин, посол Беларуси в Литве Валерий Барановский, руководство самоуправления Шальчининкая. Руководитель Даугавпилсского Центра белорусской культуры и белорусского общества «Уздым» Жанна Романовская в поздравительной речи подчеркнула уникальность фестиваля белорусской песни в Литве, аналога которому нет в Прибалтике.

А дальше песня лилась рекой – на сцене выступили вокальные белорусские ансамбли из Шальчининкая, Висагинаса, Клайпеды, солисты из Висагинаса, Вильнюса и Минска. «Пралески» из Даугавпилса исполнили народную песню «Ой, хацела ж мяне маць» и латышскую авторскую “Ne kur nav tik labi, kā mājas” в переводе на белорусский язык Станислава Володько.

Руководитель ансамбля Анастасия Лукашенок отметила, что «Пралески» начали новый творческий сезон с гастролей и встречи с давними друзьями в Литве, а после фестиваля «Белорусский кирмаш в Даугавпилсе» коллектив будет готовиться к своему первому юбилейному концерту.

Член Союза писателей Беларуси Станислав Володько прочел свои стихи.

Настоящим подарком участникам и зрителям фестиваля стало выступление ансамбля «Пинская шляхта» и артистов Пинского колледжа искусства (Беларусь) – зажигательные танцы чередовались с музыкальными композициями и песнями, которые объединяют людей, города и страны.



Центр белорусской культуры