Событие недели
Точка зрения
1 октября
Международный день пожилых людей
Именины:
Ласма, Занда, Зандис / Ариадна, Аркадий, Ирина
Гороскоп на день
Весы
24 сентября
- 23 октября
Источник: ignio.com
- Ночь
- 11 .. 13 C
- Утро
- 9 .. 11 C
- День
- 11 .. 13 C
- Вечер
- 9 .. 11 C
- Ветер
- 5 .. 7 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.0889 ()
|GBP
|0.8857 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|70.7557 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе
Популярные статьи
Даугавпилс посетили послы 27 стран
24 сентября Даугавпилс в рамках Латгальского регионального визита посетили 27 аккредитованных в Латв ...
2. 1 октября осмотр центра Ротко для сениоров бесплатно
3. Началась Европейская неделя спорта
4. Международный день пожилых людей в Даугавпилсе: концерт, танцы и бесплатный вход в музеи
5. Четверг, 26 сентября: солнечно и сухо
6. Среда, 25 сентября: усиливается облачность
7. Фенолог об октябре: в конце Месяца Духов упадут первые снежинки, а мороз загрызет последние цветы
8. Центр русской культуры в Даугавпилсе открыл сезон книгой и фильмом
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 1 октября 2019 | 20:53
Ушли в мир иной...
С 25 сентября по 1 октября 2019 года в Даугавпилсском загсе было выдано 16 справок о смерти.
В мир иной ушли:
Barts Aleksandrs (20.01.1971 - 20.09.2019)
Borga Veronika (22.07.1932 - 24.09.2019)
Hlopoka Olga (25.05.1935 - 27.09.2019)
Hudobčonoks Andrejs (14.02.1989 - 01.10.2019)
Jakovļevs Aleksandrs (23.07.1930 - 26.09.2019)
Kotļarova Valentīna (22.11.1926 - 25.09.2019)
Kurilova Tamāra (28.03.1961 - 27.09.2019)
Ļvova Margarita (04.01.1976 - 28.09.2019)
Pučkova Jeļizaveta (08.12.1934 - 25.09.2019)
Romanovska Vanda (09.07.1935 - 25.09.2019)
Svirkunova Tatjana (05.12.1932 - 29.09.2019)
Ščerbina Larisa (15.09.1938 - 26.09.2019)
Štrauhs Jurijs (01.07.1941 - 01.10.2019)
Vasiļjeva Olga (21.11.1931 - 27.09.2019)
Visocka Elvīra (30.12.1935 - 26.09.2019)
Zlakomanovs Valentīns (21.01.1945 - 27.09.2019).
D-fakti.lv
Добавить комментарий