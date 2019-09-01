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Новости Общество | 1 октября 2019 | 20:53

Ушли в мир иной...

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С 25 сентября по 1 октября 2019 года в Даугавпилсском загсе было выдано 16 справок о смерти.

В мир иной ушли:
Barts Aleksandrs (20.01.1971 - 20.09.2019)
Borga Veronika (22.07.1932 - 24.09.2019)
Hlopoka Olga (25.05.1935 - 27.09.2019)
Hudobčonoks Andrejs (14.02.1989 - 01.10.2019)
Jakovļevs Aleksandrs (23.07.1930 - 26.09.2019)
Kotļarova Valentīna (22.11.1926 - 25.09.2019)
Kurilova Tamāra (28.03.1961 - 27.09.2019)
Ļvova Margarita (04.01.1976 - 28.09.2019)
Pučkova Jeļizaveta (08.12.1934 - 25.09.2019)
Romanovska Vanda (09.07.1935 - 25.09.2019)
Svirkunova Tatjana (05.12.1932 - 29.09.2019)
Ščerbina Larisa (15.09.1938 - 26.09.2019)
Štrauhs Jurijs (01.07.1941 - 01.10.2019)
Vasiļjeva Olga (21.11.1931 - 27.09.2019)
Visocka Elvīra (30.12.1935 - 26.09.2019)
Zlakomanovs Valentīns (21.01.1945 - 27.09.2019).
 

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