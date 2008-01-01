Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 1 октября 2019 | 20:52

На 1 октября 2019 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 100 профессиям.

Вакансии:

- автомеханик;

- автослесари;

- агроном (Меймури, Скрудалиена);

- административный директор (директор программы трансформации);

- администраторы отелей;

- бармены;

- бетонщики;

- библиотекарь;

- бухгалтер;

- бухгалтер-учётчик (работа в Ливанах);

- ветеринар (Меймури, Скрудалиена);

- ветеринарный фельдшер (Вайкуляны, Ликсна);

- визажист;

- водители автомобилей;

- водители грузовых автомобилей;

- водители (перевозка опасных грузов);

- врачи;

- главный инженер лесного хозяйства;

- горничная отеля;

- грузчики;

- дамские парикмахеры;

- дошкольный педагог;

- дояры;

- жестянщик;

- забойщики крупного рогатого скота;

- заводчик мясного скота (Рудзиши, Медуми);

- зоотехник (Меймури, Скрудалиена);

- изготовители теста;

- инвентаризатор леса;

- инженер-механик;

- инженер-строитель;

- инженер технических систем безопасности;

- инженер-технолог;

- инженер-электрик электротехнического оборудования;

- инженеры-электрики;

- инженеры-электронщики (работа в Ливанах);

- инспектор по качеству продукции (металлообработка / машиностроение);

- испытатель;

- интервьюер;

- каменщики;

- кладовщик;

- комплектовщики;

- кондитеры;

- коневод (Рудзиши, Медуми);

- конный тренер (Рудзиши, Медуми);

- конюх (Рудзиши, Медуми);

- конструктор-механик (машиностроение/металлообработка);

- коптильщики мяса;

- кровельщики;

- логопед (Силенe);

- маляры;

- маркировщики;

- медсестра дошкольного учреждения;

- менеджер по персоналу (работа в Ливанах);

- менеджер по продажам;

- механик в цех;

- механик электромеханического оборудования;

- мойщик;

- мойщик оборудования;

- монтажник строительных конструкций;

- монтажники;

- монтёр электронного оборудования;

- мостовщик;

- мужские парикмахеры;

- музыкальный терапевт;

- мясник (работа в Германии);

- нормировщик;

- опекун собак и кошек (работа в Демене);

- оператор завода по производству напитков (работа в Риге);

- оператор землеройной машины (в области строительства);

- оператор лесопилки;

- оператор пескоструйного оборудования;

- оператор по обслуживанию клиентов;

- оператор резки;

- операторы ввода данных;

- операторы мясоперерабатывающих предприятий;

- организатор социальной помощи;

- отделочники;

- официанты;

- пастух (Рудзиши, Медуми);

- пекарь;

- плавильщик металла;

- плиточники;

- плотники;

- повара;

- подсобные работники;

- помощник бухгалтера;

- помощник руководителя учреждения;

- помощники поваров;

- преподаватель английского языка;

- преподаватель латышского языка;

- программисты;

- продавец рынка;

- продавцы-консультанты;

- продавцы розничной торговли;

- птичники;

- рабочий леса;

- рабочий цеха (Баложи, Кекава);

- рекламный агент;

- ремонтный рабочий;

- рубщики мяса (“обвальщики”);

- руководители строительных работ;

- руководитель металлообрабатывающего предпрятия;

- руководитель монтажных работ (Илуксте);

- руководитель проектов;

- руководители сельскохозяйственных предприятий;

- сантехники;

- сборщик деревянных конструкций;

- сварщики;

- секретарь-делопроизводитель;

- сельскохозяйственные рабочие;

- складской рабочий;

- скотники;

- слесари;

- слесарь-монтажник;

- советник руководителя;

- социальные работники;

- социальный опекун;

- специалист по бизнесу;

- специалист по земельным вопросам (Шедере, Илуксте);

- специалист по логистике;

- специалисты по косметологии;

- специалисты по маникюру;

- специалисты по продажам;

- старший повар;

- старший инспектор мест лишения свободы;

- столяр;

- строители;

- строительные рабочие;

- телятники;

- техник инженерных коммуникаций;

- техник холодильных систем;

- технологи;

- технологи продуктов питания;

- токари;

- трактористы;

- уборщики;

- упаковщик (работа в Кекаве);

- учитель дошкольного образования;

- учитель информатики и физики (Силенe);

- учитель профессионального образования (Бебренская волость, Илуксте);

- учитель социальных наук (Земгальская средняя школа);

- учителя информатики;

- физиотерапевт;

- финансовые аналитики;

- швеи;

- штукатуры;

- экономист по внешней торговле;

- экскаваторщик;

- электрики;

- электромеханик лифтов;

- электромонтёры;

- эрготерапевт;

- юрист.

Информация о вакансиях:

- Даугавпилсский филиал ГАЗ, ул. Варшавас 18, каб. Nr.108, тел. 65434561, 25685858

- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls



Для работодателей:

• размещение информации о свободных рабочих местах - тел. 20243873

Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ.

Подробная информация по тел. 25714617.



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