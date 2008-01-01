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Новости Культура | 1 октября 2019 | 19:16

Открытие двух новых выставок в центре Ротко

В пятницу 4 октября в 16.00 в Даугавпилсском Арт- центре имени Марка Ротко после двухнедельной интенсивной работы в студии откроется групповая выставка 15 Международного симпозиума «Mark Rothko 2019» Международной живописи и персональная выставка художника Мариса Улдрикиса «Композиции».

Уже в пятнадцатый раз в Даугавпилсе в честь памяти всемирно знаменитого художника Марка Ротко прошел международный симпозиум живописи «Mark Rothko». В течение двух недель в студии Центра Ротко работали десять художников из разных стран мира: Барбара Розенгарт (Германия), Чонгьин Юан (Китай), Дастин Борк (США), Иева Лапиня-Страздите (Латвия), Джеймс Кендел Хиггинс (США), Кузан Огг (США), Линда Козуле (Латвия), Ребекка Брэдли (Великобритания/Ирландия), Риту Агарвал (Индия) и Сергей Криштапович (Беларусь). Художники, вдохновляясь городом детства Марка Ротко, атмосферой и культурной средой Даугавпилсской крепости и Латгальского региона, создали уникальные произведения искусства, которые можно будет посмотреть на общей выставке.

В другом выставочном зале Арт-центра имени Марка Ротко откроется персональная выставка лиепайчанина Мариса Улдрикиса (1939-2018) «Композиции». Марис Улдрикис учился на Отделении декоративного оформления Лиепайской средней школы прикладного искусства и Отделении живописи Латвийской Академии искусств. Понимание искусства и талант Мариса Улдрикиса открывается в кажущихся простыми и лаконичными композициях. Совокупность композиций создает единство пронизанное философскими размышлениями. Постоянные поиски пластичности и психологического состояния человека у художника выразились прекрасными автопортретами, что еще раз свидетельствует о нём, как о выдающемся мастере.

 

Обе выставки в Арт-центре имени Марка Ротко можно осмотреть до 3 ноября текущего года. Больше о выставках по адресу http://www.rothkocenter.com/ekspozicijas

Daugavpils
 

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