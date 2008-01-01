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Новости Культура | 1 октября 2019 | 19:05
На этой неделе в Даугавпилсском театре – премьера абсурдного спектакля «Человек из Подольска»
5 октября в Даугавпилсском театре состоится премьера спектакля «Человек из Подольска» в режиссуре Георгия Суркова. В основе постановки – одноименная пьеса российского драматурга Дмитрия Данилова, за которую он в 2018 году получил «Золотую маску» в категории «Лучший драматург». Спектакль на русском языке.
Молодого человека из небольшого подмосковного города Подольска внезапно задержали и доставили в полицейский участок без каких-либо объяснений и обвинений. Но представители полиции не спешат его освобождать и начинают странный допрос, который больше похож на проверку эрудиции или абсурдный психотерапевтический сеанс. В ходе допроса задаются бессвязные и абсолютно не относящиеся к ситуации вопросы. Сколько человек живет в Подольске? Что ты видишь в окне по дороге из дома на работу? Какого цвета стены в подъезде твоего многоквартирного дома? Невольно возникает вопрос – это полный абсурд или пугающая реальность?
В спектакле роль человека из Подольска исполняет актер Вадим Богданов, который в прошлом году номинировался на награду «Ночи лицедеев» в категории «Актер года». Пьеса сразу же покорила Вадима, еще при первом знакомстве с ней, когда было неизвестно, будут ли ее ставить на сцене Даугавпилсского театра. Теперь судьба послала Вадиму главную роль в спектакле. В разговоре о том, почему спектакль о человеке, живущем в Подольске, актуален для зрителей Даугавпилсского театра, Вадим Богданов отметил:
«Каждый из нас является человеком из Подольска – человек из Даугавпилса, человек из Резекне, Елгавы или же далекой Гватемалы. Человек из Подольска живет в каждом. Пьеса заставляет задуматься, почему же человеку так трудно увидеть красоту вокруг себя и так легко найти ее где-то далеко. Большую часть жизни мы недовольны тем, где и как мы живем, но ведь всё зависит от нас самих! Умом мы, возможно, это понимаем, но как же сложно изменить свой образ мышления. Как известно, человек – ленивое существо. Не стоит закрывать глаза на разные неприятные моменты, но не надо на них и зацикливаться. Нужно учиться видеть красоту вокруг себя, иначе счастье так и останется далеким и недосягаемым где-то там, где всё лучше, чем у нас».
В спектакле «Человек из Подольска» также заняты актеры Михаил Самодахов, Виктор Янцевич, Марис Корсиетс и новая актриса Даугавпилсского театра Кристина Захарова. В качестве сценографа и художника по костюмам в Даугавпилсском театре дебютирует Синтия Екабсоне, хореограф – Яна Яцука. Звуковое оформление спектакля создано Станиславом Шиманским, художник по свету – Сергей Васильев.
Премьера – 5 октября в 18:00, ближайшие спектакли – 6 октября в 17:00 и 23 ноября в 18:00.
Билеты можно приобрести в кассе Даугавпилсского театра (телефон для справок 654 26520), в кассах Biļešu paradīze и в интернете на www.bilesuparadize.lv.
Спектакль финансово поддержал Государственный Фонд культурного капитала
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